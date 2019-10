League of Legends : Le mode des tournois amicaux, Clash, est enfin opérationnel

Les joueurs n'y croyaient plus, mais ce jour est bien arrivé : le mode Clash de League of Legends, qui permet de former des équipes entre amis en fonction de son niveau et de disputer des tournois, est disponible. Il est désormais possible de former les équipes.

L'Europe et la Russie ont accueilli sur leurs serveurs la patate chaude qu'est Clash. Après une sortie très brève sur quelques serveurs, puis plusieurs mois passés en test à cause de nombreux bugs, il est de retour et bien opérationnel.

Avec le mode Clash, les joueurs peuvent former des équipes en fonction de leur elo et affinités pour disputer un tournoi chaque week-end et récupérer des récompenses ingame. Le premier tournoi se lancera ce samedi 5 octobre. Dans chaque tournoi, les équipes participantes sont classées en fonction de leur moyen ; ainsi, les équipes de joueurs Platine ne se retrouveront pas dans le même tournoi que des équipes de joueurs classés en Bronze, par exemple. Il sera possible de créer son équipe jusqu'au vendredi.

Samedi, les équipes auront plusieurs heures dans une fenêtre définie pour s'insérer dans un bracket de tournoi. Voici les récompenses pour simplement participer au mode Clash :

Loot box

Icône d'invocateur

Points de victoire : une devise qui peut être utilisée pour acheter des bannières et logos d'équipes.

Croisons les doigts pour que les tournois du premier week-end se déroulent sans bugs... si c'est le cas, le mode Clash devrait être implémenté plus tard sur les autres serveurs dans le monde.