CS:GO : L'équipe française G2 devient internationale

Pendant 3 ans, l'équipe G2 sur CS:GO est restée 100% francophone. Ce 30 septembre, la structure a décidé de prendre un tournant différent en recrutant ses premiers joueurs anglophones, nexa et huNter.

À voir aussi : CS:GO : Astralis remporte une victoire historique au StarLadder Major de Berlin

Le 26 septembre, un pilier de l'équipe G2, l'ingame leader Shox, a quitté G2 Esports pour rejoindre Vitality, équipe entièrement française formée il y a peu. Après plus de 3 ans passés dans la structure espagnole, ce dernier rejoint les rangs des abeilles, aux côtés du jeune talent ZywOo.

In order to celebrate @shoxCSGO arrival in the hive, we're releasing an extremely limited edition of our FPS jersey!



Buy it now 👉 https://t.co/pr8AxnhvCP pic.twitter.com/ai5T9wxyrh