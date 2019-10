Overwatch League : La dernière équipe, Washington Justice, se sépare de ses coachs

Washington Justice a pris la dernière place du classement général de l'Overwatch League, en cette saison 2. L'équipe a tenu bon pendant la saison sans faire trop de changements, mais alors que la finale l'a terminée, le coaching staff entier a été libéré de ses fonctions.

En arrivant en Overwatch League cette année, Washington Justice avait une promesse : construire une équipe bilingue, à moitié américaine, à moitié sud-coréenne. À l'image des joueurs, le coaching staff était à la fois composé d'anglophones et de sud-coréens.

Or, créer une synergie entre des joueurs sud-coréens qui, souvent, sont très jeunes ne parlent pas anglais, et des anglophones, est une solution que moins en moins d'équipes choisissent. C'est pour cela que Florida Mayhem a décidé de se séparer de ses joueurs anglophones pour garder une équipe entièrement sud-coréenne au cours de la saison. À l'inverse, Los Angeles Valiant s'est séparée de ses joueurs sud-coréens pour ne garder que des anglophones (seul KariV est resté en tant que sud-coréen).

D'un autre côté, on a vu l'exemple d'équipes qui réussissent avec cette méthode : Philadelphia Fusion, par exemple, a réalisé deux belles saisons avec plus de 7 nationalités différentes réunies dans la même équipe. Los Angeles Gladiators, quant à elle, avait pris le joueur Bischu en saison inaugurale, qui est parfaitement bilingue anglais-coréen pour assurer la fonction de traducteur et médiateur, en plus de celle de joueur (il est désormais dans l'équipe presque totalement coréenne Guangzhou Charge).

