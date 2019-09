Overwatch League : San Francisco Shock bat Vancouver Titans à plate couture en finale

4-0. C'est le score parfait sur lequel s'est terminée la grande finale de la saison 2 de l'Overwatch League à Philadelphie, hier dimanche 29 septembre. San Francisco Shock a achevé sa saison à succès par une victoire dans le plus beau style contre les sud-coréens de Vancouver Titans. Retour sur le match.

D'un côté, les favoris du public : San Francisco Shock, avec son joueut-star Sinatraa qui a remporté le titre de MVP de la saison. De l'autre, l'équipe dominante en Corée du Sud à laquelle personne ne croyait avant son arrivée en Overwatch League.

Durant toute la saison de 2019, les deux équipes se sont disputées le titre de celle qui surpasserait le plus de records : terminer une étape sans défaites, avoir le meilleur score en partie, remporter le plus d'étapes... et se sont systématiquement retrouvés face à face en matchs de finale (étape 1 et 2 de la saison).

La grande finale de la saison s'est déroulée hier, 29 septembre au Fargo Center de Philadelphie. San Francisco Shock a inauguré le match avec une victoire écrasante... puis a remporté les 3 autres parties, dans un match de finale très rapide. L'équipe a obtenu sa toute première victoire internationale en remportant la saison 2 de l'Overwatch League.

What a series! What a playoffs run! What a SEASON for the @SFShock!



MEGA CONGRATULATIONS on the #OWL2019 Grand Championship! 👏🏆



🔴 https://t.co/U6dIioZfOU pic.twitter.com/L350idZrfd - Overwatch League (@overwatchleague) September 29, 2019

La particularité de San Francisco Shock est que l'équipe a tout misé sur ses jeunes talents en les recrutant avant même leur 18e anniversaire, comme pour Sinatraa et Architect. L'équipe avait terminé la saison inaugurale à la 9e place du classement (sur 12 équipes), ce qui était mitigé... mais le coaching staff préparait déjà la saison suivante. Une stratégie qui a donc payé.

Cette équipe sera celle à abattre dans la Saison 3 de 2020, qui quittera la Blizzard Arena pour voyager dans la ville des diverses équipes de la ligue !