Super Mario : Un jeu tiré du dessin animé des 80s par un animateur de Duck Tales Remastered

Que se passerait-il si vous mettiez le dessin animé Super Mario Bros. de la toute fin des années 80 et Cuphead dans un mixer ? Eh bien, vous obtiendriez certainement quelque chose de similaire au jeu "amateur" dont nous allons vous parler ci-dessous.

Les plus jeunes d'entre vous ne s'en souviendront certainement pas, ou ne le connaissent même pas du tout, mais Mario a eu le droit en occident à un premier dessin animé à la toute fin des années 80, alors que la NES était au sommet de sa gloire de ce côté-ci du globe. Intitulé The Super Mario Bros. Super Show (réduit en "Super Mario Bros." lors de sa diffusion en France), ce dessin animé américain avait pour particularité de débuter et de terminer sur des séquences mettant en scène de véritables acteurs (dont le regretté "Captain" Lou Albano que les fans de catch connaissent bien). Pour ceux qui ne s'en souviendraient pas, ou qui n'en ont jamais entendu parler, voici un extrait d'un épisode de la série :

De toute évidence, ce dessin animé a marqué durablement l'esprit d'un développeur de jeux. Comme le rapporte la chaîne YouTube "SwankyBox," Jesus Lopez, animateur sur des titres comme DuckTales Remastered ou encore Shantae : Half-Genie Hero (jeu sur lequel il occupait le poste de lead animator), a en effet entrepris de créer un jeu de plates-formes en 2D se déroulant dans l'univers du Super Mario Bros. Super Show et reprenant son esthétique. Ce jeu "amateur," est animé à la main et Jesus Lopez n'a pour seule aide que ses deux enfants de 10 et 7 ans (qui "contribuent" à la création des graphismes ainsi qu'à la programmation du jeu). Et si pour l'instant, seul le niveau "Pasta Land" (qui reprend un environnement vu plusieurs fois dans la série) est suffisamment avancé pour être montré, le projet a clairement du potentiel.

D'après la vidéo de "SwankyBox," Jesus Lopez a pour ambition de créer d'autres niveaux et d'ajouter des personnages jouables supplémentaires. Malheureusement pour les personnes intéressées, le jeu n'a pas de date de sortie annoncée. La taille de l'équipe et le côté "fait main" font qu'un tel jeu demande beaucoup de temps (le développement du jeu a débuté il y a trois ans). Quoi qu'il en soit, ce projet est véritablement intrigant et l'on souhaite de tout coeur que cette équipe familiale arrive jusqu'au bout sans subir le courroux des avocats de Nintendo. S'il y a du nouveau dans les mois/années à venir, comptez sur nous pour vous en reparler.

Que pensez-vous de ce projet de jeu Super Mario Bros. Super Show ? S'agit-il de quelque chose auquel vous aimeriez jouer ? Aimeriez-vous que Nintendo utilise ce style graphique dans un de ses futurs titres ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.