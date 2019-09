New Brain Training Switch : Le docteur Kawashima revient, mais zappe la Switch Lite

Parce que la mémoire, comme le reste, ça s'entretient, Nintendo avait su faire venir à lui des millions de cerveaux soucieux de ne pas trop se reposer sur leurs lauriers, avec la série des Brain Training sur DS, que l'on connaît chez nous sous le sobriquet peu succinct de Programme d'Entraînement Cérébral du Dr. Kawashima.

À voir aussi : Bref, Kyan Khojandi a créé de nouveaux niveaux pour Super Mario Maker 2

Et parce que vous n'êtes sans doute pas les seuls à prendre constamment de l'âge, Nintendo continue de creuser son sillon cérébral, et dégaine celui que l'on appellera pour l'instant New Brain Training, mais sur Switch.

Comme pour faire taire les mauvaises langues, cette première bande-annonce prend le soin de mettre l'accent sur toutes les fonctionnalités de la console transportable qui vous empêcheront d'en profiter sur Switch Lite.

La caméra infra-rouge située sous le Joy Con droit vous permettra de compter sur vos doigts (et éventuellement de tirer dessus, mais cela ne nous regarde pas), mais aussi de tirer parti de la reconnaissance de mouvement, une séquence qui n'est pas sans nous rappeler le mini-jeu d'un certain Mario Party...

New Brain Training sera également le premier titre de la console à fonctionner avec la nouvelle fonction alarme de la Switch, et vous permettra donc de vous fixer un rappel quotidien, histoire de ne pas prendre l'entraînement à la légère. Toutes ces fonctionnalités sont également visibles de façon plus détaillée dans notre galerie d'images ci-dessous.

Enfin, sachez que le jeu sera commercialisé avec un stylet, vendu séparément pour la modique somme de ¥864 (7,30€), et en bundle avec le jeu pour ¥3.480 (29,50€). Les radins pourront se rabattre sur la version dématérialisée pour ¥2.680 (22,70€).

Pour espérer muscler un peu l'éponge ramollo qui vous sert de cerveau, rendez-vous le 27 décembre 2019, date à laquelle New Brain Training sera disponible au Japon. Comme ça, vous apprendrez en plus une nouvelle langue !