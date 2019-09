The Last of Us 2 : Naughty Dog remercie toute son ÉNORME équipe

Naughty a visiblement tout donné pour terminer à temps The Last of Us Part II. Et, même s'il reste encore quelques mois de "peaufinage" avant sa date de sortie officielle, le développeur californien a voulu, à la manière de Hideo Kojima, remercier lui aussi son énorme équipe et ses "partenaires" in game.

C'est en effet via le compte Twitter officiel de Naughty Dog que le studio a remercié ses très nombreux collaborateurs ("ceux qui développent" si vous préférez), au moment où The Last of Us Part 2 va rentrer dans sa dernière phase de polish.

This week was an incredible milestone for The Last of Us Part II and the studio thanks to the passion and dedication of our team members, friends at @PlayStation, and our other partners. Without you, it wouldn't have been possible! pic.twitter.com/VjIArv2PMu - Naughty Dog (@Naughty_Dog) September 27, 2019

Cette semaine a été une étape incroyable pour The Last of Us Part II et le studio tient à remercier la passion et le dévouement des membres de notre équipe, nos amis chez @PlayStation et nos autres partenaires. Sans vous, rien de cela n'aurait pas été possible !

Une semaine cruciale en effet, puisque ce fut la toute première fois que le titre fut ainsi livré jouable aux journalistes et autres influenceurs de tous bords, durant une session de 3 heures à Los Angeles, à laquelle Gameblog a pu participer.

Difficile de savoir le nombre exact de personnes qui ont contribué à la réalisation de ce jeu (on table sur 200 au sein du studio, à vue de nez), mais on imagine aisément que lors du crunch, ils furent 1000. Environ, hein.

The Last of Us Part II sortira sur PS4 le 21 février 2020.