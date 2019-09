The Last of Us 2 : La vidéo "Inside the Demo" livre des explications les développeurs

25 ans après la pandémie, on voit comment est la vie ici-bas, nous dit Neil Druckmann, réalisateur de The Last of Us Part II. C4est en 10 minutes environ les coulisses de la démo montrée à Los Angeles aux journalistes de tous poils, dont Naughty Dog nous parle ici.

À voir aussi : On a joué à The Last of Us Part 2 : Nos impressions entre violence et romance + nouvelles images

Difficile de tout résumer en quelques mots, d'ailleurs je ne le ferai guère, mais sachez que vous aurez droit aux interventions pertinentes et éclairantes de Neil Druckmann donc, mais également de Anthony Newman, co-game director ainsi que Halley Gross, la narrative Lead.

Tous trois nous racontent différentes choses à propos des deux démos présentées à Los Angeles cette semaine, et notamment les relations de Ellie et sa compagne, l'histoire en général et le gameplay nouveau du jeu, sans oublier les fameux chiens ennemis...

Bref, des choses à écouter et à regarder, pour notre bien mental.

The Last of Us Part II arrivera le 21 février 2020 !