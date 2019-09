Facebook Horizon annoncé, un réseau social VR type Second Life avec Oculus, la vidéo

Alors que le monde entier avait les yeux rivés sur le State of Play de Sony et la nouvelle bande annonce de The Last of Us Part II, Marck Zuckerberg annonçait à pas feutrés l'arrivée d'un certain Facebook Horizon, un univers en réalité virtuelle via Oculus, qui fait furieusement rappeler Second Life...

Prévu pour 2020, Facebook Horizon va-t-il révolutionner le réseau social aux 2 milliards d'adeptes ? Nous n'en sommes évidemment pas encore là, mais ce que vient d'annoncer le patron du plus gros réseau social du monde récemment, est "un monde en réalité virtuelle qui s'étendra en permanence, où vous pouvez explorer, jouer et créer de façon extraordinaire".

Et une première version du service sera même lancée en 2020 en bêta privée. Allez à cette adresse pour vous inscrire.

Dans Facebook Horizon il sera en effet possible de créer ses propres environnements (son avatar évidemment) et jeux, mais également comme certaines applications le permettent déjà sur d'autres casques, de jouer, de parler avec des amis et même de regarder un film seul ou à plusieurs. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo ci-dessus, l'univers choisi est très cartoon, faisant pensant un peu au style des Sims, avec son coté très Second Life.

La VR, l'avenir de Facebook ?

Et quid des trolls de tous poils sur le réseau ? Là encore, Facebook Horizon a tout prévu puisqu'il sera possible de s'en prémunir, en bloquant les boulets ou les personnes indésirables, et même à définir une limite physique d'approche entre "vrais humains" du réseau.

Après avoir racheté Oculus en 2014 pour 2 milliards de dollars, Zuckerberg en est désormais certain : la réalité virtuelle est l'avenir. Voici ce qu'il dit à nos confrères du Point, dans une récente interview à ce sujet :

Bientôt, ce sera l'ère de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle. Et ce qui distingue ces technologies, c'est qu'elles vous permettent d'être présent à un endroit et d'interagir avec votre entourage. Quand vous êtes face à quelqu'un qui a le nez sur un smartphone, vous ne ressentez pas sa présence. Avec la réalité virtuelle et augmentée, vous pouvez interagir avec vos proches.

L'objectif de Facebook n'est-il pas alors de vendre d'abord des casques Oculus, puis de l'espace publicitaire dans ces mondes virtuels pour gagner sur les deux tableaux ? Vous avez 4 heures.