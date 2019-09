Bloodstained sur Switch : Les corrections à venir détaillées, et pas pour tout de suite

Bien que très apprécié de manière globale, le dernier jeu supervisé par Koji Igarashi a un énorme problème : une version Switch peu performante. Les promesses d'ajustements indispensables devraient être bientôt exaucées.

Ne soyez pas trop pressés : il y aura deux mises à jour pour Bloodstained : Ritual of the Night sur Nintendo pour qu'il tourne enfin de façon convenable, et elles ne devraient pas être déployées avant la fin du mois de novembre.

Jason Ryan, Community Manager de 505 Games, l'a confirmé dans un nouveau post sur la page Kickstarter du jeu, et en a profité pour expliquer quels étaient les points sur lesquels ils travaillaient en priorité. Ils sont au nombre de quatre :

Graphismes : Le rendu des arrières-plans et environnements est grandement retravaillé. Les décors devraient être bien plus fins dans la plupart des zones.

Temps de chargement : Les temps de chargement entre les scènes sont améliorés, mais nous ne sommes pas encore arrivés au résultat souhaité. Le travail continue.

Effets de particules : Nous avons remplacé des milliers de particules avec de nouveaux assets et il en reste encore plus. Les nouvelles auront la même allure mais un impact moins important sur les performances. Il s'agit du grand coupable des ralentissements lors des combats.

Input lag : Les temps de réponse ont été réduits, et le jeu devrait paraître bien plus réactif.

Et une ceci proposé, les développeurs prévoient de retravailler également des ennemis comme le Doppleganger. Au passage, on apprend que la Xbox One accueillera une mise à jour 1.006 apportant des équilibrages et des correctifs pour le HDR et quelques autres bugs dans les jours prochains et que la PS4 n'a pas encore de date pour sa 1.04.