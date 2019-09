Le Neo Geo Arcade Stick Pro a une date et un prix

Annoncée il y a peu, la réplique du stick de la Neo Geo CD embarquant une vingtaine de jeux de la Rolls Royce des consoles avait encore une question à laquelle répondre. Et voilà, du moins pour l'archipel nippon.

Le Neo Geo Arcade Stick Pro sera lancé au Japon le 11 novembre prochain. Il coûtera 15.290 Yen (soit environ 130 euros) et il est possible de le précommander sur le SNK Online Shop ou encore Amazon.

On rappelle que ce bel objet peut être utilisé en tant que stick arcade sur Neo Geo Mini ou PC, et qu'il fait également figure de console autonome. En le connectant directement à un téléviseur, on accédera à 20 jeux préinstallés que voici.

The King of Fighters '95

The King of Fighters '97

The King of Fighters '98

The King of Fighters '99

The King of Fighters 2000

The King of Fighters 2002

Fatal Fury Special

Fatal Fury 3

Garou: Mark of the Wolves

Samurai Shodown II

Samurai Shodown III

Samurai Shodown IV

Samurai Shodown V Special

Art of Fighting

World Heroes 2

World Heroes 2 Jet

World Heroes Perfect

Ninja Master's

The Last Blade 2

Kizuna Encounter

Et comme en façade on trouve d'autres ports manettes, le multijoueur sur ces petits bijoux de la baston est assuré. En revanche, pour l'Occident, il va falloir attendre pour le lancement. On espère très vite.