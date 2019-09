League of Legends : Quel avenir pour Teamfight Tactics ? Riot parie sur l'esport

Ce 25 septembre, Riot Games a publié un texte sur l'avenir de Combat Tactique (Teamfight Tactics), autant sur le jeu que sa scène compétitive. En outre, l'éditeur a publié les chiffres de la fréquentation et de la popularité du tout dernier mode de jeu.

À voir aussi : League of Legends : Le patch du mondial est arrivé, voici les changements

Pour ce qui est du contenu sur le mode de jeu, Riot Games assure "mettre les bouchées doubles" pour contribuer à son développement. D'ailleurs, les mises à jour de rééquilibrage sont nombreuses et l'éditeur tâtonne encore sur la stratégie qu'il veut implanter sur CT. On devrait donc voir des nouveautés et changements arriver au fil des mois, avec une année 2020 qui s'annonce bien active !

Evidemment, Riot Games n'oublie pas sa scène compétitive : l'éditeur a annoncé la création d'un circuit en 2020. Aucune information supplémentaire n'a encore été dévoilée, mais la logique voudrait que cela prenne la forme d'une ligue online, ou alors des événements éparpillés sur toute une année qui se terminerait par une sorte de mondial.

Cette publication a été aussi l'occasion de dévoiler les chiffres sur le succès du jeu depuis sa sortie : d'abord, un schéma sur le succès de Teamfight Tactics par rapport aux autres modes de jeu a été montré ici. On y constate que seul l'ARURF a un jour fait monter plus de hype que ce mode de jeu, et que le nombre de joueurs actifs est stable, ce qui est une bonne nouvelle pour la vision sur le long-terme du jeu.

Ensuite, Riot Games a révélé que le nombre de joueurs sur CT s'élevait à 33 millions (ce qui serait 3 fois plus important qu'Apex Legends, à titre de comparaison). De plus, ce mode de jeu aurait ramené 33% de la communauté sur League of Legends.