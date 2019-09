Oculus Connect : Medal of Honor Above and Beyond annoncé par Respawn

Voilà un retour pour le moins inattendu ! Medal of Honor va en effet revenir mais sous la forme d'un jeu VR sous le nom de Medal of Honor : Above and Beyond.

Prévu pour 2020, Medal of Honor : Above and Beyond signe un retour de la Seconde Guerre Mondiale. Techniquement ça n'a pas l'air grandiose (soyons honnêteq) mais la promesse est très intéressante.

En regardant la vidéo ci-dessus, on sent presque la nostalgie nous sauter au visage (surtout si on a joué aux différents épisodes sur PlayStation 1 et PC à la grande époque). Pour info, sachez qu'il s'agit d'une exclusivité Oculus Rift.

Le jeu disposera d'un véritable mode multijoueur, ce qui a de quoi soulever quelques questions. Des infos jusstement sans doute chez notre ami VR Singe, dans peu de temps !