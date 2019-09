Super Retro Prime Turbo : On joue entre amis au seul jeu vidéo FRIENDS

La cultissime série Friends a, il y a quelques jours, fêté les 25 ans de sa toute première diffusion aux États-Unis. Comme chez Gameblog et chez nos amis de CinéSéries il y a plusieurs gros fans des 6 colocataires new-yorkais, nous avions envie de marquer le coup. Mais malheureusement pour nous, et comme vous allez le voir, l'offre en matière de jeux vidéo Friends est plus que limitée.

Super Retro Prime Turbo répond à une forte demande de notre communauté, à savoir une émission rétrogaming régulière. Tous les mercredis, deux membres de la rédaction (ou plus si besoin !) vous proposent ainsi la présentation d'un jeu rétro, dans une longue émission faite de gameplay old-school et de bonne humeur.

Le 22 septembre 1994, la chaîne de télévision américaine NBC diffusait le premier épisode de la série Friends. 25 ans et 236 épisodes plus tard, cette dernière figure au panthéon des séries les plus populaires de l'histoire de la télévision. Comme nous souhaitions célébrer à notre manière cet anniversaire, nous sommes allés piocher dans nos archives pour vous trouver un jeu vidéo Friends à vous présenter.

Mais, contrairement à d'autres séries ou films populaires, Friends n'a pas eu le droit à de nombreuses adaptations en jeu vidéo. Nous n'avons donc pas eu l'embarras du choix. C'est donc sur Friends : Celui qui Répond à toutes les Questions, la seule adaptation vidéoludique de Friends, sortie sur PlayStation 2 en 2006 que votre serviteur et Plume ont testé leur connaissance de la série en compagnie de Chloé et Morgane de CinéSéries. Et n'oubliez pas que nous aussi, nous serons là pour vous !

