FIFA 20 vs eFootball PES 2020, le MATCH : Rami et Alix rendent leur verdict

La question, on nous la pose irrémédiablement à chaque rentrée : FIFA ou PES ? À quelques jours de la sortie officielle du poulain d'EA Sports, et après l'avoir poncé comme il se doit au même titre que celui de Konami, voici ce que pensent nos experts, dans cet incroyable débat d'idées footballistiques !

À voir aussi : eFootball PES 2020 va muscler son gameplay avec une mise à jour fin octobre

Pour tenter de répondre à cette interrogation qui taraude les fans de football virtuel, on retrouve aujourd'hui les testeurs de chacun des jeux : Rami, qui s'est occupé de FIFA 20, et Alix, qui a rendu le TEST d'eFootball PES 2020. Mais ils ont bel et bien joué aux deux titres pour pouvoir confronter leurs points de vue d'expert.

Et ils ont des choses à dire : pendant plus de 40 minutes, ils décortiquent le gameplay, l'habillage, le contenu, le jeu en ligne... Bref, quasiment tout, pour livrer des sensations sans concessions et enfin dire qui va être le compagnon de leur saison 2019-2020 de football virtuel.

Bon visionnage et vive la V.A.R. (ou pas) !