State of Play : After the Fall, par le créateur d'Arizona Sunshine présente son shooter PS VR

De l'avis même du game designer du jeu, Nick Witsel de Vertigo Games, After the Fall est le "plus gros jeu" réalisé jusqu'à présent par son studio. Il a de nouveau été présenté hier lors du State of Play en bande annonce, que voici !

Il s'agit donc d'un jeu de tir et d'action en VR et en multijoueur, basé sur la coop. Avec cette vidéo, Vertigo livre donc les toutes premières images de gameplay, que vous pouvez reluquer juste ci-dessus.

Quant au scénario, évidemment il est forcément alarmiste et un peu post-apo style :

After The Fall prend pour décor un Los Angeles post-apocalyptique recouvert de glace, dans lequel vous et jusqu'à trois de vos amis devrez affronter d'énormes vagues de créatures mortes-vivantes et monstrueuses, connues sous le nom de "Snowbreed". Vous ferez face à certaines des brutes les plus colossales et des difformités les plus atroces de la VR.

Bref, ça promet...

Afther the Fall est prévu pour 2020.