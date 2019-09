The Surge 2 dévoile ses configurations PC pour tourner au poil, et pour le vôtre ?

The Surge 2 est disponible depuis aujourd'hui et voilà les configurations minimales et idéales pour tourner de manière optimale sur PC. Un jeu gourmand ?

Si vous voulez faire tourner le RPG The Surge 2 sur PC voilà ce qu'il faut comme matos, pour le aire tourner correctement.

CONFIGURATION MINIMALE

OS : Windows 7 64 bit

CPU : Intel Core i5-4690K (3.5Ghz) ou AMD FX-8320 (3.5Ghz)

RAM : 8 Go

GPU : Nvidia GeForce GTX 950 ou AMD Radeon R9 280

DirectX : Version 11

HDD : 20 Go libres

CONFIGURATION RECOMMANDÉE

OS : Windows 10 64 bit

CPU : Intel Core i7-3820 (3.6Ghz) ou AMD FX-8370 (4.0Ghz)

RAM : 16 Go

GPU : Nvidia GeForce GTX 980 Ti ou AMD Radeon RX Vega 56

DirectX : Version 11

HDD : 20 Go Libres

Une 980 ti pour tourner de manière recommandée on peut dire que c'est assez gourmand, tout comme l'i7 nécessaire à la tache. Il ne manque plus que des effets RTX de disponibles pour rendre le tout encore plus gourmand.

Le jeu est disponible sur PC, PS4 et Xbox One dès aujourd'hui, et notre TEST arrive très bientôt !