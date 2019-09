MediEvil : Une démo du remake apparaît et disparaît... pour revenir pendant le State of Play ?

Drôle de surprise il y a quelques heures sur le PlayStation Store japonais. La démo d'un remake PS4 très attendu par les fans est sortie de sa tombe avant d'y retourner. Mais on risque d'en entendre parler très vite.

Il ne faut jamais faire d'erreur sur l'Internet moderne. Et le PlayStation Store nippon en a fait une qui évente une très probable une surprise de l'émission PlayStation de ce mardi 24 septembre 2019.

Pendant quelques minutes, les joueurs japonais se sont vus proposer une démo du remake PS4 de MediEvil en téléchargement. Le lien est toujours là, avec une URL explicite, mais on n'y trouve plus rien à l'heure qu'il est. Néanmoins, quelques veinards ont semble-t-il eu le temps de la choper et la lancer, révélant que le fichier pèse 11,16 GB et que Sir Daniel Fortesque parcourt la crypte et le cimetière.

Il est maintenant très facile de concevoir que cela a été dégainé trop vite et qu'une annonce sera effectuée lors du State of Play. Alors à ce soir.

MediEvil est attendu pour le 25 octobre prochain sur PS4.

