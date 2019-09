Eastshade impressionnera aussi sur PS4 et Xbox One

En ce début d'année paraissait sur PC une expérience narrative en vue subjective des plus apaisantes. Eatshade, dans lequel on incarne un peintre voyageant sur une île remplie, va également jouer du pinceau sur consoles le mois prochain.

Que celles et ceux ne disposant pas d'un PC et qui l'espéraient sur consoles sortent immédiatement leurs agendas : Eastshade sera disponible sur PS4 et Xbox One le 21 octobre prochain.

Conçu par Danny Weinbaum, artiste américain qui a notamment oeuvré sur inFAMOUS : Second Son, ce titre atypique avait presque su convaincre pleinement l'ami Thomas.

Dans son TEST, il expliquait que malgré son univers et sa direction artistique, on restait un peu agacé par certaines choses, dont une traduction française pas très réussie et surtout des performances en dents de scie.

Améliorées sur PS4 et Xbox One ? On croise les pinceaux.