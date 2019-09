League of Legends : Les groupes des mondiaux sont tirés au sort, les voici

Ce 23 septembre, le destin des équipes aux mondiaux a été scellé : les groupes du Play-In et du Main Event de League of Legends ont été tirés au sort, et certaines équipes auront plus de défi que d'autres pour aller le plus loin possible !

Dans une émission en direct, les casters de la ligue européenne ont commenté le tirage au sort des groupes, qui ont été effectués par Jiizuke et YamatoCannon de Vitality. Les voici :

Le Play-In

Groupe A : Clutch Gaming, Unicorns of Love, Mammoth

: Clutch Gaming, Unicorns of Love, Mammoth Groupe B : Splyce, Isurus Gaming, Detonation FocusMe

: Splyce, Isurus Gaming, Detonation FocusMe Groupe C : Hong Kong Attitude, Lowkey Esports, MEGA

: Hong Kong Attitude, Lowkey Esports, MEGA Groupe D : (le groupe désigné comme le plus compétitif) : Damwon Gaming, Royal Youth, Flamengo Esports

Parmi ces équipes, on compte les dernières places des régions majeures et la représentation de régions mineures comme le Brésil (Flamengo Esports) ou la Russie (Unicorns of Love).

La phase de groupes

Groupe A : G2 Esports, Griffin, Cloud 9

: G2 Esports, Griffin, Cloud 9 Groupe B : FunPlus Phoenix, J Team, GAM Esports

: FunPlus Phoenix, J Team, GAM Esports Groupe C : (déjà désigné le groupe de la mort ) : Fnatic, SK Telecom T1 et Royal Never Give Up (RNG)

: (déjà désigné le ) : Fnatic, SK Telecom T1 et Royal Never Give Up (RNG) Groupe D : Team Liquid, AHQ Esports, Invictus Gaming

Le groupe A semble être une bonne nouvelle pour les fans de G2 Esports, l'équipe championne d'Europe : elle évite son rival ultime, Invictus Gaming, ainsi que RNG et SK Telecom T1. Ce groupe, en revanche, est une moins bonne nouvelle pour Cloud9, qui devra redoubler d'efforts pour créer la surprise et aller en playoffs.

Le groupe C est celui qui attire le plus l'attention : on y trouve les finalistes mondiaux de 2018 Fnatic, les grands favoris de la saison 2018 RNG (éliminés en quarts des mondiaux par G2) et la meilleure équipe de l'histoire de League of Legends, SK Telecom T1.

Evidemment, les chances de chaque équipe changeront en groupes quand les 4 équipes victorieuses de la phase de Play-In rejoindra la dernière place de chaque groupe.

Le World Championship se lancera le 2 octobre avec le début de la phase de Play-In, dont 4 équipes atteindront le Main Event !