Project xCloud, Game Pass, X019 : Suivez l'Inside Xbox ce mercredi 25 septembre à partir de minuit

Pour ce mois de septembre, Xbox prévoit un nouvel épisode de son émission mensuelle sur Mixer. Le menu s'annonce d'ores et déjà copieux. Et vous pourrez suivre cela au chaud, chez vous.

Hasard du calendrier, c'est seulement quelques minutes après la fin du State of Play de Sony que Microsoft lancera son Inside Xbox de septembre. Tenez-vous donc prêts : l'émission débutera pour nous ce mercredi 25 septembre 2019 à minuit.

#InsideXbox is back with a 💥 BOOM 💥 this month!



With huge updates on:

🎮 Project xCloud

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 X019

💚 Xbox Game Pass

👻 Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint

🔥 AND MORE!



Watch live on September 24th @ 11pm BST ➡️ https://t.co/auRx9RH8Nk pic.twitter.com/CoIS4srgfu