Conan Exiles s'offre un nouveau week-end gratuit sur Steam

Si vous êtes fan du cimmérien Conan, sachez que sa saga vidéo-ludique est proposée gratuitement ce week-end aux joueurs PC via la plateforme Steam.

Ce weekend et jusqu'au 23 septembre, le MMORPG Age of Conan, le jeu de survie Conan Exiles et du jeu de stratégie Conan Unconquered sont totalement gratuits sur Steam (hélas à l'essai et non définitivement). Toutefois si vous craquez pour l'un d'eux, des promotions seront accessibles à la suite de l'événement.

Le MMORPG est déjà free-to-play dans sa version de base mais cette fois vous aurez l'opportunité d'accéder à tous les contenus et extensions.

Si Conan Unconquered est un jeu discutable dans ses qualités, les deux autres sont en revanche de bonnes pioches. Vous voilà donc prévenus.