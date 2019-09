Football Manager 2020 : Ambitions, projets sportifs, pépites, staff... Voici les premières nouveautés

Le meilleur jeu de gestion de football s'échauffe tranquillement mais sûrement aux abords de la pelouse en attendant sa sortie. Et pour mieux voir son sens du rythme, ce dernier a divulgué ses premières nouveautés.

Il fallait s'y attendre. Maintenant que le coup d'envoi de la saison de football virtuel a été donné par eFootball PES 2020 - et devrait se prolonger dès la semaine prochaine avec FIFA 20 -, Football Manager 2020 allait bien finir par répliquer. Le meilleur jeu de gestion de ballon rond au monde, attendu dans les bacs courant novembre, a commencé un peu à teaser certaines de ses nouveautés sur les réseaux sociaux.

À travers trois courtes vidéos diffusées sur Twitter, FM 2020 met l'accent sur cinq points : la vision du club, le statut des joueurs, le temps de jeu des joueurs (surtout des jeunes pépites), le nouveau centre de formation et les améliorations graphiques. Les voici en détails.

La vision des dirigeants

Le comité directeur d'un club ne vous demandera plus simplement de respecter certaines philosophies, comme miser sur le centre de formation, recruter des stars ou ne vous imposera plus seulement d'importants objectifs, comme le championnat ou la Ligue des champions. Cette saison, son rôle sera encore plus renforcé, avec des exigences plus en adéquation avec ce qui se fait désormais dans le monde du football : respecter ou identifier la culture du club, assurer les objectifs actuels et s'engager sur des plans à long terme, des projets sur cinq ans, avec une demande d'évolution saison par saison (type une qualification européenne, puis une phase finale, puis le dernier carré et enfin le titre).

Vous pourrez toujours négocier vos objectifs à condition de les remplacer par autre chose de significatif pour votre board (des revenus en hausse ou une qualification européenne précoce). Vous aurez également la possibilité de faire l'impasse dans une compétition, en demandant à vos dirigeants de ne pas juger votre saison sur celle-ci, à condition d'avoir de solides arguments et de mettre le paquet niveau résultats sur le reste. Enfin, plus vos résultats seront bons, plus l'exigence de votre board sera important. Votre style de jeu et vos préceptes auront également un impact sur votre avenir et les offres à venir : un club n'hésitera plus à miser sur votre philosophie de jeu, surtout si elle a fait ses preuves hier et à aller vous chercher pour ça, quitte à renoncer à un coach plus huppé, plus titré mais aux antipodes de l'ADN de son équipe. Pour finir, sachez que vous pourrez désormais négocier vos demandes, comme le budget transferts (le nerf de la guerre, ne nous mentons pas) ou le budget salarial. Les dirigeants tenteront de vous faire une proposition plutôt que de vous répondre sèchement non (lâchez l'oseille hein) comme c'était un peu trop le cas ces dernières années.

Le staff technique

Deux arrivées et une meilleure interaction avec vos équipes, voilà les gros changements apportés dans ce registre par FM 20. Deux nouveaux postes arrivent, il s'agit de celui de directeur technique, qui va chapeauter les autres cadres du staff, les jauger et faire en sorte d'en tirer le meilleur. Il y a également le responsable de prêt, qui comme son nom l'indique, va s'occuper de suivre les éléments prêtés, de vous conseiller sur l'identité de ceux qui doivent partir et quels points de chute à privilégier. Outre ces deux postes importants - et dont on jugera de la pertinence lors du test of course - les conseils du staff pour la préparation d'un match ou pour le choix d'une équipe seront plus pertinents et plus simples à comprendre. En clair, vous pourrez choisir de suivre une partie ou l'ensemble de leurs recommandations, justifiées par un commentaire sur la forme ou le placement de tel ou tel joueur selon votre schéma tactique.

Le statut du joueur

Baptisé filière dans FM20, il s'agit d'une refonte totale du temps de jeu alloué à vos joueurs. En clair, au moment de la signature du contrat d'un nouvel élément, qu'il soit jeune ou aguerri, vous pourrez définir sa filière chez vous, autrement dit, le statut qu'il aura... saison après saison. Une façon de "step-up" un jeune pousse en qui vous croyez, de façon à lui manifester votre confiance grandissante en lui. Mais aussi une façon de vous éviter les sempiternelles crises des uns et des autres, peu satisfait de leur temps de jeu tous les quatre matins. Les gardiens ne seront pas en reste et comme dans la réalité, pourront se voir attribuer un temps de jeu spécifique, type coupe ou championnat. Du coup, de nouveaux rôles, comme le remplaçant d'urgence, font également leur apparition, afin de vous permettre d'assigner le bon statut en fonction du temps de jeu que vous comptez donner à tel ou tel élément. Vous pourrez l'ajuster d'une saison à l'autre - le staff vous le rappellera - ou en cours de saison. A noter que vous pourrez aussi déterminer, en accord avec le club en question; le temps de jeu et le statut d'un joueur prêté et finaliser son prêt en fonction de ces deux données.

Le centre de formation

Un des éléments qui intéressera le plus les Arsène Wenger en herbe que nous sommes. Il s'agit d'un hub d'informations détaillées et poussées sur les jeunes pépites de votre club. Vous aurez un oeil sur les joueurs prêtés, une tonne de données sur les éléments les plus prometteurs, ainsi qu'une idée de leur potentiel futur au sein de votre équipe.

Les améliorations graphiques

De nouveaux visuels d'entraîneurs vont faire leur apparition. Sports Interactive a tenté d'apporter un peu plus de soin au moteur 3D ( mis en avant notamment avec la nouvelle vision des dirigeants, qui vous recevront dans un bureau, en fond 3D des fenêtres contextuelles). Un soin dont devrait bénéficier les joueurs et leurs coaches donc mais aussi les stades, avec plus de détails pour tendre au réalisme.

Football Manager 2020 arrive début novembre 2019 sur PC.