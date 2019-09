PlayStation Watch : Regardez l'heure les yeux pleins de nostalgie

SI vous êtes du genre gamer nostalgique sachez qu'il est possible de porter à votre poignet une mini PlayStation, le tout sous licence. Une montre classique qui n'est pas du tout connectée, mais qui pourrait bien faire quelques envieux.

Si vous avez envie d'une montre classique (non connectée) mais avec un look qui sort un peu de l'ordinaire, sachez que Sony a pensé à vous, en proposant une montre PlayStation. Elle vient tout juste de sortir et elle est même disponible sur le site officiel du constructeur.

Son prix est de 23,99 euros, ce qui reste en plus abordable. La montre propose trois modes : heures, dates et secondes. Et pour switcher il suffit d'appuyer sur les boutons de la "console".

Si ça vous intéresse c'est disponible ici. Et la vidéo ci-dessus vous offre une belle vision de la chose.

Allez-vous craquer pour ce gadget ?