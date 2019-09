League of Legends va fêter ses 10 ans le 15 octobre avec une émission spéciale

Le 15 octobre, le MOBA qui a révolutionné l'eSport soufflera sa dixième bougie. Et pour cette occasion, un événement sera mis en place sur le jeu et en-dehors, avec des streamers et d'autres personnalités liées au jeu.

Le 15 octobre 2009, le MOBA gratuit League of Legends faisait son arrivée sur le marché. Son succès était mitigé, mais le bouche-à-oreille finit par faire son effet et en 2011, le studio Riot Games était racheté par le géant du jeu vidéo chinois, Tencent.

10 ans après sa sortie, le jeu rencontre toujours un succès important, qui est surtout dû à sa scène esportive. Pour son dixième anniversaire le 15 octobre, divers événements seront organisés par l'éditeur :

Emission d'anniversaire "Riot Pls" le 15 octobre qui commencera à 4 heures du matin, heure française

Dans cette émission, les Rioters raconteront leurs souvenirs liés au jeu. Ils parleront du futur du jeu et de Teamfight Tactics, avec un focus sur les changements de pré-saison à venir après la fin du World Championship. Il sera ensuite rediffusé sur la chaîne.

Modernisation du logo du jeu (image en une de l'article)

RDV le 15 Octobre dans la nuit pour nous pour un stream très spécial des 10 ans de League of Legends.



Beaucoup de choses vont être annoncées, ça s'annonce super intéressant pour le futur.



Ah et il y aurait a priori 8 millions de joueurs par jour sur League of Legends. https://t.co/nM6FeTGAdy - Ch!ps (@Twisted_Chips) September 17, 2019

Pour le moment, c'est tout ce qui a été annoncé sur l'événement. La communauté a exprimé sa déception face à un programme aussi léger, mais d'autres s'attendent à voir des annonces importantes pour le futur du jeu d'ici le 15 octobre.