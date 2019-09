eFootball PES 2020 va muscler son gameplay avec une mise à jour fin octobre

Comme toujours avec les simulations, la lune de miel ne dure jamais très longtemps. Après des centaines voire des milliers de matchs, nombre de joueurs d'eFootball PES 2020 ont commencé à noter des choses déplaisantes. Konami a écouté et réagi en parlant d'avenir.

Défenseurs un peu trop passifs, rebonds louches, passes laser ou au contraire trop imprécises... On ne compte plus le nombre de joueurs, qui après avoir d'abord apprécié eFootball PES 2020, ont fini par appeler à des changements rapides.

Konami ne fait pas la sourde oreille. L'éditeur est intervenu sur reddit dans le but de rassurer sur un véritable suivi de son bébé.

Bonjour à tous les fans de PES.



Vous vous êtes exprimés clairement concernant le gameplay de PES 2020 et nous vous avons entendus. Vous avez soulevé de nombreux points intéressants, nous voulions prendre tout en compte avant de vous donner un retour. Nous nous excusons du temps que cela nous a pris, mais nous sommes enfin en mesure d'en discuter ici. C'est probablement le post le plus long depuis que nous avons lancé cette page, alors préparez-vous à un peu de lecture.



Commençons avec les changements entre la démo et la version finale. Nous nous sommes focalisés sur la correction des problèmes vus comme des bugs par l'équipe en charge du gameplay. Par exemple, la façon dont sont jugées les fautes. Nous avons constaté que certaines fautes sifflées ne le seraient pas dans la réalité. Comme nous nous efforçons de faire de PES une simulation proche du football réel, nous avons fait de notre mieux pour que l'arbitre soit meilleur lorsqu'il s'agit de distinguer ce qui est une faute et ce qui ne l'est pas.



De nombreux bugs comme celui suc-scité ont été éradiqués entre la démo et la version finale. Il ne serait pas viable de faire revenir le gameplay à celui de la démo, car cela signifierait que tous les bugs décelés et corrigés seraient de retour. Nous sommes désolés si cela décourage certains d'entre vous, mais nous souhaitions que cela soit clair pour tous.



L'équipe de développement cherche constamment le meilleur rapport entre expérience de jeu et équilibre de jeu. À travers cette page, nous pouvons vous entendre. Votre avis est inestimable pour nous en vue de comprendre ce que chacun voit comme du football réaliste. En plus de cette page, nous prenons en compte d'autres sources, dont des sources facutelles de tous les joueurs de PES (nombre de matchs, de buts marqués, de fautes sifflées, de types de dribbles accomplis...). Toutes ces informations sont compilées et analysées par notre équipe pour essayer de trouver le meilleur gameplay possible.



Cela étant dit, nous allons apporter quelques changements au gameplay vers la fin du mois d'octobre :



1. Une meilleure réaction des joueurs face aux ballons perdus. Nous allons améliorer leur façon de se comporter , et nous assurer qu'ils feront de leur mieux pour reprendre la possession du cuir. Cela devrait remettre un peu de piment dans le gameplay des duels dans la surface de réparation ou près de la ligne de touche.



2. Un meilleur positionnement des lignes médianes et défensives. Certaines personnes ont insisté sur l'espace entre le milieu et la défense, pouvant occasionner des passes faciles et fatales en direction des attaquants. Nous avons noté que cela donnait un jeu au tempo très rapide, étant donné qu'il peut ne suffir que de quelques transmissions pour que le ballon arrive en attaque. Avec le correctif, il sera plus difficile pour la balle d'atteindre les attaquants, la construction se révèlera plus importante en match. Le résultat sera un rythme plus proche de la réalité.



Il ne s'agit que du début d'un long voyage pour faire de PES le meilleur jeu de football de tous les temps. Nous profitons de cette opportunité pour remercier tous ceux qui ont pris de le temps de nous donner leurs retours. Parfois, nous ne parvenons pas à plaire à tout le monde, mais soyez certains que nous faisons de notre mieux pour proposer une excellente expérience. Continuez à nous donner votre feedback sur le gameplay (et le reste aussi)

Si l'attente va paraître longue, on sait néanmoins que les développeurs ne resteront pas les bras croisés. Quant aux autres aspects que le gameplay, on voit mal de nouveaux modes s'ajouter, mais sait-on jamais, des ajustements sont peut-être dans les tuyaux...

eFootball PES 2020 est disponible sur PS4, Xbox One et PC.