Steam : La nouvelle interface de la bibliothèque accessible en bêta

Ça fait un moment que Steam promet à ses utilisateurs de changer plusieurs fonctionnalités de sa plateforme, dont celle de la bibliothèque. Les choses commencent enfin à se préciser.

La refonte de la bibliothèque Steam apporte de gros changements visuels et comme toujours il va falloir pas mal de temps pour s'y habituer. Valve semble avoir bien travaillé sur l"ergonomie et certains éléments comme les mises à jours publiées par les développeur sont désormais bien plus placées en avant.

Pour classer ses jeux avec cette interface un poil plus moderne, il est possible d'ajouter des filtres par genre (histoire de s'y retrouver quand on a une grande ludothèque).

Bref, on vous laisse juger du confort de la chose. Le tout est accessible via la bêta ouverte que vous pouvez installer de suite en suivant ces étapes.