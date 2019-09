GameblogLIVE : Vendredi, c'est jour du Poisson-Rêve à 12h30 avec Link's Awakening sur Switch

Vous l'avez peut-être remarqué, nous avons publié notre TEST de The Legend of Zelda : Link's Awakening sur Nintendo Switch. Nous vous invitons à le lire, évidemment, mais aussi à nous rejoindre pour une découverte d'une heure en direct sur cette nouvelle version enchanteresse.

À voir aussi : Zelda Link's Awakening Switch se remontre en chanson

On n'allait pas finir cette semaine ultra-chargée sans vous montrer ce qui est probablement le jeu le plus mignon de l'année - avec pour base un épisode de Zelda parmi les plus adulés.

Ce vendredi 20 septembre 2019 sort The Legend of Zelda : Link's Awakening sur Nintendo Switch. Une version remise au goût du jour d'un classique de la Game Boy qui nous a totalement mis dans sa poche. Alors on va y aller en direct, avec vous.

Plume, l'(it)hylien et Thomas, l'(cant)hylien aussi, vous retrouveront ce vendredi 20 septembre à partir de 12h30 sur la Gameblog TV. Vous pourrez comme toujours profiter de ce #GameblogLIVE pour discuter avec eux, les interroger et retomber en enfance.

Pour interagir en direct avec nous,

direction le Discord de Gameblog.

Rendez-vous ce vendredi 20 septembre à partir de 12h30

sur Gameblog TV !