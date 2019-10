Gran Turismo Sport : La Mise à jour 1.45 change la donne et apporte pluie et véhicules

Gran Turismo Sport continue son petit bonhomme de chemin et plus précisément sa route, puisqu'il se met à jour régulièrement, pour les fans, les vrais. Voici la MAJ 1.45 (oui, étrange...) et tout ce qu'il change concrètement.

Et ce mois-ci, plein de choses à se mettre sos la dent, et parmi elles des voitures de sport classiques des années 70 déboulent en trombe, dont un ancien et un nouveau modèle d'ingénierie de la Chevrolet.

Il y aura également de la pluie aux boucles centrale et Est du Tokyo Expressway "afin d'apporter de nouveaux défis à ce circuit urbain et pittoresque".

Autre info importante, qui nous aura échappée quelque peu en septembre :

Une collaboration avec Michelin qui est désormais devenu le partenaire officiel en technologie des pneus pour Gran Turismo. "Par conséquent, vous pourrez admirer une pléthore de nouveaux contenus liés à Michelin dans Brand Central et à travers tout le jeu !" Cool, trois jours.

Plusieurs nouvelles collaborations ont été annoncées avec Porsche, dont la Taycan Turbo S qui fera ses débuts dans Gran Turismo Sport dans un DLC sans frais en octobre. "De plus, nous confirmons le développement dans le jeu de la "917 Living Legend" et d'une nouvelle voiture Vision GT, prévues pour l'année prochaine. Si vous l'avez manquée, retrouvez la vidéo de l'annonce intégrale ci-dessus.

Nouveaux véhicules

Au total, quatre nouveaux véhicules seront disponibles :

Chevrolet Corvette StingRay Racer Concept ʼ59

Chevrolet Camaro ZL1 1LE Package '18

Ferrari 365 GTB4 ʼ71

Dodge Super Bee '70

Nouvelles conditions climatiques

Une option de condition climatique pluvieuse sera rajoutée au circuit suivant :

Tokyo Expressway - Boucle centrale et Est

GT League