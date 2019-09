Dino Crisis : Le remake de fans sous Unreal Engine avance, nouveau trailer de l'angoisse

Nous en parlions en juillet dernier : la déclinaison Jurassic Park de Resident Evil, où les raptors ont remplacé les zombies, fait l'objet d'une refonte par des amoureux de Regina. Toujours pas retoquée par Capcom, elle continue de teaser ses progrès.

Sorti en juillet 1999 sur PlayStation, Dino Crisis a déjà dépassé ses vingt ans d'existence. Capcom n'a toujours rien prévu ou annoncé. Alors chez les espagnols de Team Arklay's, on continue de travailler sur un remake non-officiel sous Unreal Engine 4 qui fait déjà trembler les fans.

Et en ce beau mois de septembre, ces cinq développeurs amateurs ont eu envie d'en révéler plus sur leur Dino Crisis Fan Made Proyect. Après avoir présenté quelques pièces ainsi que l'héroïne au cours des dernières semaines, voici quelque chose d'un peu plus concret, avec ce qui ressemble à du gameplay. Regina court, hurle, pointe son gun et croise des cadavres et des dinos pas très amicaux. Dont un gros, gros copain qui rappellera des bons souvenirs.

Tu flippes hein ?