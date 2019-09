League of Legends : La billetterie de la finale mondiale à Paris s'ouvre ce jour

Bon, plus précisément, la billetterie ouvrira officiellement aujourd'hui à partir de 16 heures, pour les étapes du World Championship de League of Legends en Europe, dont celles pour le match de grande finale qui se déroulera à l'AccorHotel Arena de Paris. Et les places promettent de se vendre VITE !

Le World Championship arrive à grands pas, et les places pour le match de plus attendu de l'année sont désormais en vente ici.

Les tarifs ont déjà été annoncés :

Les places iront de 40€ à 80€, en fonction de l'emplacement de la place voulue (le tarif Or devrait être le plus proche de la scène).

Chaque année, les fans viennent du monde entier pour assister à la grande finale ; il faut donc s'attendre à une forte affluence pour obtenir le précieux sésame, non seulement pour les français mais aussi les fans qui viendront de l'étranger.

Phase de Play-In et de Groupes : Berlin

Playoffs (quarts et demis) : Madrid

Finale : Paris

Pour rappel, du côté de l'Europe, trois équipes représenteront la région : G2 Esports et Fnatic, qui se sont affrontées en finale de la ligue européenne, et Splyce, qualifiée en Play-In via les Regional Finals, épaulée par le coach français Duke.

Le tirage des groupes des mondiaux de League of Legends aura lieu le 23 septembre prochain ! Il y aura 4 groupes de 4 équipes, dont 3 de chaque groupe déjà qualifiées et 4 dernières qui arriveront en remportant la phase de Play-In.