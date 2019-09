The Surge 2 est un jeu assez gore. Pour vous en convaincre voyez plutôt la vidéo ci-dessus. Découpage de membre, hémoglobine à foison, écrasement en tout genre...

À voir aussi : The Surge 2 dévoile sa violente bande annonce, ça va couper chérie

Avec 80 armes à votre disposition, The Surge 2 ne fait évidemment pas dans la dentelle et vous proposera de tuer un tas d'ennemis. Comme dans le précédent jeu, il est possible de cibler des zones spécifiques pour amputer l'adversaire.

Gore oui mais aussi stratégique et tactique. D'autant que le titre semble encore plus complexe que le premier. On vous dira ce que ça vaut ici même lors de la sortie.

The Surge 2 est prévu pour le 24 septembre prochain sur PC, PS4 et Xbox One.