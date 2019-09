Jeu vidéo et handicap : La Cité des Sciences accueille un événement à la fin du mois

Permettre à tous de s'adonner à notre loisir favori est un des chantiers les plus importants du jeu vidéo, auquel les constructeurs et développeurs participent de plus en plus. À la fin du mois de septembre, l'accessibilité du jeu vidéo aux personnes en situation de handicap sera mise en lumière dans notre capitale.

Les 28 et 29 septembre prochains, à la Cité des Sciences et de l'Industrie, située au 30 avenue Corentin Cariou dans le 19e arrondissement de Paris, se tiendra l'événement Jeux vidéo et Handicap.

Durant deux jours, il sera question de faire découvrir les moyens existants pour une pratique par tous du jeu vidéo, cela à travers des démonstrations et témoignages de joueurs, chercheurs et développeurs.

Gratuit pour les possesseurs d'une carte d'invalidité et d'une attestation d'allocation aux adultes handicapés, ce week-end permettra d'essayer des solutions matérielles et logicielles, et même tenter sa chance dans un tournoi sur un jeu de combat très célèbre.

Voici le programme complet :

Samedi 28 septembre

11h-12h : Animation > Accessibilité des jeux vidéos : état des lieux

Invitation à un tour d'horizon des solutions et moyens techniques disponibles pour développer l'accessibilité.

14h30 : Table ronde > Autour de l'accessibilité

Rencontres et échanges avec des développeurs de jeux vidéo, des constructeurs de périphériques adaptés, des chercheurs et des joueurs de jeux vidéo handicapés.

En continu et en accès libre tout au long de la journée :

Animation > Démonstration d'interfaces adaptées

Pilotage par eyetracking et contrôle d'un jeu par électroencéphalogramme par les chercheurs du LUTIN Userlab

Animation > 5 plateformes de jeux

Sélection de solutions techniques matérielles et de logicielles pour rendre le jeu vidéo plus inclusif.

Dimanche 29 septembre