Destiny 2 : Le Bastion des Ombres promet la Lune dans sa vidéo de lancement

La semaine prochaine, Destiny 2 recevra sa nouvelle extension, qui va ramener les fans dans un endroit qu'ils connaissent bien. Direction le satellite de la Terre où un petit pas pour l'homme peut être un coup de pied dans la gueule de l'humanité.

Destiny 2 : Bastion des Ombres arrivera sur PS4, Xbox One et PC le 1er octobre prochain. Cette extension va apporter évidemment toujours plus de sang neuf, mais dans un environnement pas tout jeune.

C'est sur la Lune qu'une entité antipathique a décidé de se réveiller pour mettre le souk en réveillant ses copains encore plus agressifs qu'un Traz après avoir décelé une erreur à base d'avoir droit/avoir le droit. Voici le pitch :

Retournez sur la Lune. Aventurez-vous au plus profond d'un mystérieux Bastion de la Ruche. Collaborez avec Eris pour vaincre les Cauchemars avant qu'ils ne replongent l'humanité dans une ère de Ténèbres.



Dans la Saison des Éternels, vous découvrirez une nouvelle activité et de nouvelles armes exotiques, collecterez des ornements universels exclusifs, et vous gagnerez en puissance.

Tout un programme.