Le 22 Aout dernier c’est déroulé sur la toile un événement majeur pour la Warner et DC comics, une convention entièrement numérique où les deux puissants associés du marché de l’Entertainement on présenté leurs futurs projets à venir. Aussi bien dans le domaine de l’animation jeunesse qu’adulte, les séries, les films, les comics… tout ce qui est actuellement en cours de développement au sein des bureaux de Detective Comics à été dévoilé au public, ravi de découvrir tout ceci. Voici pour ma part les annonces que j’en ai retenu, ainsi que mon avis sur les grosses annonces qui on ébranlé l’internet…



THE MINOR FALL



Débutons par les annonces importantes mais qui ne m’attirent pas plus que cela, histoire de dégrossir pas mal le catalogue. Et donc on commence par Aquaman 2, dont je n’ai strictement rien à carrer (je n’ai pas vu le premier). Ni le personnage, ni l’acteur ni l’univers ne me botte mais comme j’ai l’intention de me faire une intégrale DCEU prochainement il faudra en passer par là. Et peut-être bien que ce sera une bonne surprise finalement (je n’y crois pas trop…).

Aquaman for all the Men. New Parfume.



Le dyptique Shazam 2/ Black Adam qui constitue une sorte de mini-saga au sein de la plus grande saga. Après le premier film solo sur Billy Batson, on aura droit à une suite qui aura pour nom ‘Fury of the Gods’, ce qui est un titre pour le moins ambitieux quand on voit ce que donnait le premier (que j’ai vu en mode vite fait…). De son coté Dwayne ‘The Rock’ Johnson entrera enfin dans le costume du némésis de l’élu des Dieux, depuis le temps que le projet est dans les tiroirs…mais bon pour le moment seul quelques artworks semblent avoir été produites…ne vendons pas la peu de l’ours avant de l’avoir traqué dans la sombre forêt… Ces deux personnages sont destinés à s’affronter, probablement dans un Shazam 3, avant que l’anciennement Captain Marvel ne rejoigne enfin la Justice League…

Tellement hâte...ou pas.



Le plus intéressant dans cet artwork officiel, ce sont ceux qui restent en bas: on distingue Hawkman, Dr Fate et je crois Atom... Introduction dans le DCEU de ces personnages?



On en arrive à Wonder Woman 1984, qui ouvra en grande pompe cette convention dématérialisée. N’ayant pas vraiment apprécié le premier, duquel je n’ai conservé que peu de souvenir lors de ma séance en salle, je ne pense pas réitérer l’expérience avec le second. Je la verrai cette suite des aventures de la guerrière Amazone, à l’occasion lorsque je tomberai dessus sur une de mes plates-formes de streaming…mais franchement je n’ai pas d’attente sur ce film.







MULTIVERS TOUTES DIRECTIONS



On passe désormais à toute une série d’annonces diverses et variées qui on émaillés les différents panels et sur lesquelles j’aimerai revenir brièvement.



Static Choc aura droit à un retour sur le devant de la scène avec un nouveau comics en préparation et la mise en chantier d’un projet de film (rien n’est acté encore, juste quelques personnes planchent sur cette idée). Une bonne initiative au vu de la popularité de ce personnage, qui permettrait d’amener du sang neuf dans le DCEU (et pourquoi pas faire équipe avec Billy Batson ?).

New look pour le retour de l'électrisant jeune héros



Pleins d’extrait du prochain film d’animation titré Man of Tomorrow on été diffusé et il semble valoir le coup d’½il, sans être fantabuleux. Je note toutefois un retour plus que bienvenu à la ‘vraie Lois Lane’, parce que il y en avait un peu marre de voir le perso partir visuellement dans tous les sens…





Ça, c'est ma Lois Lane comme j'aime!



Toujours dans le domaine du film d’animation on été dévoilé certains de ceux qui sortiront en 2021. Le premier sera centré sur la Justice Society durant la Seconde Guerre Mondiale (on en sait pas beaucoup plus…) et les autres mettront en scène l’omniprésent Batman. On commence avec l’adaptation en deux parties du comics ‘Un long Halloween’, ce qui sur le papier promet d’être un grand moment (ou plutôt deux…) et un autre nommé ‘Soul of the Dragon’ qui reprendra l’esthétique et l’ambiance du Caped Crusader période 70’s. À voir…

Deux projets d'animation qui intriguent grandement...

Ambiance film de Kung Fu pour 'L'âme du Dragon'. Batman fait presque tache dans cette image...



On a eu droits a quelques news sur Flash, aussi bien version Ezra Miller que Grant Gustin. Pour le film, sans cesse repoussé depuis des années, il sera question de la mise en place du multivers DC au cinéma, avec le retour improbable de Michael Keaton dans le costume du Batman de Tim Burton. Surprenante nouvelle à bien des égards. On attend de voir concrètement le métrage avant de partir trop tôt vers de grandes espérances… Multivers que le Flash de la CW a déjà traversé (dans lequel justement les deux héros se croisaient) et qui annonce donc sa saison 7 sans grande surprise. Celle-ci reprendra là où la saison 6 à dû s’interrompre mais dans les grandes lignes rien de fondamentalement différents à signaler…en dehors du cas Elongated Man, l’acteur ayant été viré pour cause de tweets jugés immoraux (Hum…). On verra comment ils retombent sur leurs pattes sur ce truc là… Notez que le reste des séries de l’Arrowverse on eu droit chacune à un panel, mais certaines questions restent en suspens. Quid de la série ‘Arrow and the Canaries’ en stand-by ? La nouvelle Batwoman à vaguement été présenté en visio-conférence mais rien de bien précis… Legend of Tomorrow eux reviendrons c’est sur mais pas plus d’infos non plus de ce coté-là…Quand à Doom Patrol, peu me chaut (oui ce n’est pas l’Arrowverse, je le sais bien).

Le Batman de Burton fait équipe avec le Flash de Snyder sur ce dessin de pré-production. Ne nous emballons pas trop vite, rien n'est encore fait et le film Flashpoint est repoussé sans arrêt depuis au moins 3 ans...

Les saisons se suivent...et se ressemblent toutes...



Suicide Squad à eu aussi droit à deux actualités. Une cinématographique et l’autre vidéoludique. Commençons par le grand écran avec cette suite du film de David Ayer, de triste mémoire. Cette fois c’est James Gunn derrière la caméra pour un film choral qui semble complètement barré. Du casting initial on ne retrouve que quelques têtes, Margot Robbie en Harley Quinn, Jay Courtney en Captain Boomerang, Joel Kinnaman en Rick Flag et Viola Davis en Amanda Waller. Tout le reste de l’équipe est composé de nouvelle têtes, et pas des moindres. J’attends de voir le résultat, sachant que je suis l’un des rares à ne pas complètement réduire en bouillie le premier (qui oui mille fois oui est perclus de défauts évidents)…

Un casting éclectique pour une Task Force X qui dépote...

Passons maintenant à ‘Kill the Justice League’ avec le nouveau jeu de Rocksteady dans l’univers DC…et qui est aux antipodes de ce qu’ils nous avaient donné avec la série Arkham. Place à un univers coloré et PoP mettant en scène donc une fois de plus des vilains tentant de sauver le monde du terrible Brainiac. On verra ce que ça donne mais même si l’univers à l’air accrocheur je ne pense pas que j’y jouerai, les premiers bruits de couloir semblant annoncer un jeu en multi-coop’, ce qui n’est pas mon trip. Mais bon incarner King Shark doit quand même valoir le coup ! Pour l’instant nous n’avons que cette cinématique à nous mettre sous la dent.

Je trouve un air d'Helena Bonham Carter à cette Harley, non?



Restons dans le domaine du jeu vidéo avec Gotham Knight, qui pour le coup semble lui plus proche de l’ambiance ‘Arkhamesque’ (développé par Warner Montréal, qui avait fait le trop décrié Arkham Origin, cependant le jeu n’a aucun rapport avec l’ArkhamVerse). Batman n’est plus et ce sont donc ses différents sidekicks qui doivent prendre le relais. Robin, Nightwing, Batgirl et Red Hood arpentent donc les ruelles sombres de Gotham pour tenter d’y remettre de l’ordre…et sans nul doute de percer le mystère de la mort de leur leader. Jeu solo avec possibilité de coopération (en ligne ou local, ou les deux ?), ce titre me tente déjà bien plus ! Les quatre protagonistes on l’air cool à manier, chacun dans leur style et le tout à l’air très dynamique. Seul petit regret, seul les trois premiers Robin semblent présent (Dick Grayson en Nightwing, Jason Todd en Red Hood et Tim Drake en Robin), point de Damian Wayne…mais allez savoir vers quoi va nous amener l’intrigue…

Très intrigué par ce titre, j'attends d'en voir plus mais à priori je me laisserai tenter...



Des news sur la saison 2 de Pennyworth, enfin !! Série assez confidentielle mettant en scène un Alfred avant qu’il n’entre au service des Wayne, les quelques personnes qui en on entendu parler se demande encore de son utilité…Pourtant qu’elle est bien cette série entre James Bond, Chapeau Melon et Bottes de cuir et une légère pincée des Monthy Python. Après avoir introduit Thomas Wayne et Martha Kane dans la saison 1, c’est au tour de Lucius Fox de venir pointer le bout de son nez dans la saison 2. Celle-ci semble scénarisée mais la production n’est visiblement pas encore lancé (un peu comme tout le reste quoi…), l’acteur devant entrer dans le costume du scientifique n’ayant pas encore était casté. J’ai vraiment hâte de voir la suite de ce show un peu barré et mettant en avant un Alfred très surprenant.

Une série qui vaut le coup d'oeil curieux



THE MAJOR LIFT



Pour terminer ce tour d’horizon des annonces, place aux gros morceaux. Tout d’abord à la TV avec la saison 3 de Titans qui verra nos jeunes héros faire connaissance avec Jonathan Crane, alias l’Épouvantail. Ils grossiront toutefois leur rang avec l’aide de Barbara Gordon, ancienne Batwoman en lice pour devenir la nouvelle commissaire de Gotham. Mais un ancien allié pourrait également leur causer du souci, Jason Todd étant lui aussi de retour…mais cette fois-ci sous le casque du Red Hood, prêt à en découdre avec ses anciens camarades. Pas de date de sortie, pas de tournage en cours…la pré-production tourne à plein régime en attendant que la pandémie recule…

Impatience en ce qui concerne l'avenir de cette bonne adaptation des Teen Titans



Attendue depuis belle lurette, et pour ainsi dire depuis la sortie cinéma de la version Joss Whedon, Justice League de Zack Snyder semble enfin voir le bout du long tunnel dans lequel il errait depuis des années. Il en aura fallu des tractations, des arrangements, des deals dont on ignore probablement – et limite tant mieux – les tenants et les aboutissants. Après avoir teasé depuis quelques semaines les premières images, le réalisateur nous livre une première bande-annonce de fort belle facture, que certains estiment toutefois un peu pompeuse. Je vous laisse juge.



Quoi qu'il en soi, c'est beau!



La version cinéma de ce film m’avait laissé totalement froid. Je ne trouve pas le métrage mauvais en soi, juste insipide. Aucune scène n’y est épique malgré les tentatives maladroites de faire de certaines séquences des moments de bravoure puissant. L’intrigue en Russie – où je ne sais plus où exactement – avec la fillette est hors sujet et je ne me souviens même plus de l’affrontement final avec Steppenwolf…Cette Director’s Cut aura au moins le mérite de proposer des images léchées et quelques plans iconiques, ce qui sera déjà bien plus que la soupe servie dans la première version. Pour le reste, on verra ce que nous offre ces 4 heures de Ligue de la Justice mais pour ma part j’ai confiance. Il y aura quelques écueils mais au global on devrait prendre son pied.

L'équipe et le réalisateur pourraient frapper un grand coup avec cette ressortie (sur HBO MAX)



Depuis l’origine du projet, chacune des infos qui sortaient sur icelui laissaient un sentiment perplexe. Pas forcément hostile loin de là mais tout du moins surprenant et intrigant. Chaque nouvelle tête annoncée au casting proposait un choix audacieux qui laissait présager de la bonne surprise si le tout était maîtrisé à la perfection. Robert Pattinson en Bruce Wayne/Batman, Jeffrey Wright en James Gordon, Zoë Kravitz en Selina Kyle/Catwoman, Andy Serkis en Alfred, John Turturro en Carmine Falcone (!)…jusqu’à la confusion quand furent dévoilé Colin Farell et Paul Dano le même jour dans les rôles du Pingouin et de l’homme-Mystère. Et bien oui Colin Farell sera Oswald Cobblepot et Paul Dano Edward Nashton, il n’y pas eu d’erreur ! Au vu de cette distribution, on sent déjà que le métrage à de hautes ambitions, à la fois d’élever le genre tout en déstabilisant un peu le fan sans pour autant se le mettre à dos. On en était là quand la première bande-annonce fut proposée lors du DC Fandome. Dire qu’elle à su faire l’événement serait un doux euphémisme…

Beaucoup aimerait un univers commun avec le Joker de Todd Philips. Et pourquoi pas même si les temporalités ne sont pas les mêmes (Monsieur J aurait facile la soixantaine au moment de ce Batman là). Et même si je n’ai pas du tout aimé le film sur le Clown j'y reconnais tout de même une grande oeuvre.



Quelle claque ! D’autant plus quand on sait que seul un petit tiers du film à été tourné. On sent l’inspiration puisé dans les films d’enquête des années 70 (The French Connection, Taxi Driver, Chinatown…) et chez David Fincher (Se7en, Zodiac…) ainsi que ce coté ultra-réaliste, poussé encore plus loin que chez Nolan (trilogie du Dark Knight). Un coté Daredevil (Charlie Cox) ressort de ces images avec cette chorégraphie de combat très brutale et qui ne laisse pas la moindre chance à l’adversaire (autre point commun avec l’homme sans Peur, Colin Farrell incarne l’antagoniste). On frappe pour déglinguer, on frappe pour qu’il n’y ai pas de réplique, on frappe pour donner une leçon…de justice, de vengeance. L’ambigüité du Dark Knight sera au c½ur du film, mis d’autant plus en évidence par un Sphinx en embuscade, mettant Batou face à ses limites. Pourquoi mettre à mal les loubards des ruelles alors qu’il ne tente rien contre la corruption des puissants ? Tout dans ce teaser laisse transparaitre une ambiance lourde, dépressive, grave. Un monde – et un homme – au bout du rouleau, prêt à tout pour rétablir l’ordre, même aux pires extrémités. Entre le faciès désespéré de Bruce Wayne, Nirvana en fond sonore et cette ambiance pesante, mon sentiment face à cette présentation c’est que ce Batman ne fera pas de vieux os…Je ressens une fin tragique pour notre héros masqué en chauve-souris. Mais pas pour le moment en tout cas, une trilogie étant déjà sur les rails…

I'm Vengeance. I am the Night. I'am...

Le film racontera la 'Year Two' du Justicier, tandis que 'Year One' sera narré via la série 'Gotham Central', prévu prochainement sur HBO Max. Très curieux de voir çà, le comics étant pas mal du tout.



Et c’est ainsi que ce termine ce tour d’horizon du DC Fandome, qui à su sortir du très très lourd et tracé la route pour DC/Warner pour les années à venir…Après des errements et de nombreuses erreurs il semble que les décideurs commencent à comprendre ce qu'attendent les spectateurs des films DC. De la noirceur, du sérieux, des enjeux forts et dramatique non sans cesse coupé par une blague pour rendre le tout plus cool. Et surtout une liberté éditoriale aux auteurs, sans le studio continuellement sur le dos à surveiller leur copie. Cette mise en avant de la Snyder's Cut pourrait bien relancer l'univers partagé, qui ne prendrai donc plus en compte la version cinéma. C'est ce que semble suggérer les retours de Ben Affleck et Henry Cavill dans leur costume à cape qui militaient à cela depuis un moment. L'avenir nous le dira... Il n’y a plus qu’à !