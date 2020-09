La PlayStation 5 et la Xbox Series X seront très bientôt commercialisées et on peut lire un peu tout et son contraire sur les réseaux sociaux en ce moment. Les Fans Boys sont remontés comme de la braise et n’hésitent pas à se trucider dès que l’un ne dit pas ce que l’autre veut entendre. La guerre est donc focalisée principalement sur les réseaux sociaux. Nous n’assistons que très rarement à des règlements de compte publics entre constructeurs de HardWare. Mais ça n’a pas était toujours le cas… Il fut une époque ou les marques ne prenaient pas de gants pour sortir les viscères de leurs concurrents sur la place publique et d’y danser dessus en s’en faisant une écharpe ! À ce petit jeu, Sega était sans doute le champion toutes catégories !

Nintendo, Sega, Sony PlayStation, Microsoft XBox, quand les constructeurs se font la misère…

Nous vous proposons aujourd’hui un dossier vidéo en 2 parties de 25 minutes (Chacune) qui retrace un grand nombre de coups fourrés, entourloupes, attaques, coups bas, crasses ou autres tacles que les principaux acteurs du marchés du jeu vidéo ont pu s’infliger depuis 1993. On précise que ces vidéos NE SONT PAS un dossier sur L’HISTOIRE des consoles de salon mais un dossier sur LA GUERRE entre les constructeurs. La Guerre des Consoles fût relativement intense entre un SEGA qui ne loupait jamais une occasion pour déglinguer Nintendo et vers un conflits qui s’est ensuite propagé avec l’arrivée de Sony et sa PlayStation et enfin Microsoft avec sa Xbox.

Ce dossier vous présente des faits, mais vous propose également de nous interroger sur les raisons de la disparition ou de l’échec cuisant de certaines marques ou modèles de consoles. Sortez les Pop-Corn ! Installez vous confortablement pour 50 minutes de vidéo (en deux parties de 25 minutes). On vous souhaite un excellent visionnage !