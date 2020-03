The Curious Tales Of The Stolen Pets, nous glisse entre les mains d'un magicien qui va devoir au travers de cinq tableaux mettre un peu d'ordre et retrouver les animaux perdus.

Le titre est développé par Fast Travel Games (à qui l'ont doit aussi l'excellent Apex Construct dont la critique est en cours). Le titre est clairement idéal pour faire découvrir la VR aux plus jeunes, au niveau du gameplay le jeu propose simplement de faire pivoter une ile comme bon vous semble afin d'en dénicher tout ces secrets. C'est un jeu de réflexion, il n'y a aucune trace de violence, la bande son est magnifique et visuellement le jeu est vraiment beau.

Au risque de me répéter, nul besoin pour un jeu d'être photoréaliste pour être agréable à regarder. Le jeu est intégralement sous titré en Français et doublé en Anglais, les énigmes proposées ne sont pas bien difficile pour le joueur avertit mais feront réfléchir les plus jeunes. Chaque monde propose sa propre thématique, et ses propres interactions. On à l'impression d'être un adulte devant un monde remplis de jouets qui prennent vie, c'est vraiment superbe à regarder.

La bande son est fabuleuse, avec des thèmes bien trouvés et reste très agréable à écouter les 60/70 minutes nécessaires pour boucler l'aventure (comptez 30 minutes de plus pour trouver toutes les pièces). Et c'est bien là le principal défaut de The Curious Tales Of The Stolen Pets, le jeu est très court, j'aurais aimé quelques tableaux supplémentaires.

J'ai vraiment eu du mal à lâcher les Moves une fois que j'ai lancé le jeu, passé l'enregistrement de la vidéo que vous trouverez plus bas, j'ai fini le jeu sur ma première partie. Et j'ai vraiment apprécié le jeu, je ne dis pas ça car je l'ai obtenus gratuitement, bien au contraire, j'ai vraiment aimé l'aventure proposé par Fast Travel Games.

Est ce que je recommande The Curious Tales Of The Stolen Pets ? Oui il est de plus actuellement soldé sur le Playstation Store. Le jeu à beau être court il n'en demeure pas moins très agréable à jouer, la bande son est vraiment superbe et le gameplay aux Moves fonctionne à merveille. Aucune crainte niveau Motion Sickness, le joueur ne bouge pas, donc la gène est pas présente. De plus c'est à mes yeux l'expérience parfaite pour faire découvrir la VR aux plus jeunes, un monde enchanteur, coloré, avec une jolie narration.