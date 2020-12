J'suis complètement amoureux du GPU de la PS5 depuis que je l'ai entendu chanté. Dans Astro's Playroom, on peut visiter les entrailles de la PS5, et le GPU nous chante une chanson d'amour qui m'a fait chialer :'( . La PS5 se plie en 4 pour réaliser tout nos rêves.









Look at the light

It falls just right

My shadows they please

Beneath the trees.

But none of these things

Happen for free

Yeah all that you see

Rendered by me.

I synthesize and rasterize immaterial things

That I fabricate for you. For you…

Yes I tesselate and animate

These dancing sprites

And sun-lit skies for you.

I do it for you. I’m your GPU.

GPU. GPU.

Tell me what to do

And I’ll do it for you.

GPU. GPU.

Tell me what to do

And I’ll do it for you.



You’ve never wondered why

I catch your eye

It’s coz you overlook

All the choices I took.

I spend all of my time

Deceiving and misleading you

I like to surprise

With my virtual lies.

I synthesize and rasterize immaterial things

That I fabricate for you. For you…



Yes I tesselate and animate these dancing sprites

And sun-lit skies for you.

I do it for you. I’m your GPU.

Yeah, I’m your GPU.

GPU. GPU.

Tell me what to do and I’ll do it for you.

GPU. GPU.

Tell me what to do.

Yes I do it all for you.



Je t'aime PS5. Je m'excuse d'avoir dit que tu étais moche :'( !



Ptain.



C'est fou.



Le jeu arrive à me faire chialer en me balançant à la gueule plein de références de mes 30 ans de gaming.









GG Japan Studio. Et Sony.



J'suis totalement sous le charme. Surtout lors de la "Grimpette Teraflops". Je ne sais même pas s'ils ont fait exprès de placer "ce troll" en en ayant marre d'entendre toutes ces références aux TFLOPS avant le lancement de la gen !



