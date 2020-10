C’est l’analyse, un peu osée, avancées par deux sociétés d’investissement selon lesquelles Nintendo serait en mesure d’arracher la Switch des affres du renouvellement des consoles. Par quelle formule magique ? Evergreen pardi !

La valse des chiffres positifs galvanisent la communauté financière jusqu’à leur faire perdre la tête. Pensez donc, hausse vertigineuse de l’action Nintendo (+30% cette année), vente monumentale de la Switch au premier semestre (+95% !). Tous les indicateurs sont au vert et le contexte festif de ce dernier trimestre 2020 exacerbera cette solide performance… Avant que la concurrence puissamment armée de PS5/XSX ne vient mettre fin à cette belle lune de miel entre Nintendo et ses obligés (fan comme actionnaire).

« La nature cyclique du marché des consoles se traduit traditionnellement par une remise à zéro des acquis commerciaux », glisse un spécialiste de l’agence financière 10 West Advisors. Et aucuns fondamentaux chèrement arrachés aux compétiteurs conditionnent à nouveau le succès. La Wii U a formidablement brillé en bas de tableau alors que son prédécesseur brisa la barre symbolique des 100 millions d’exemplaires écoulés. Toutefois, ce modèle tout en rupture technologique serait remis en question.

Bien qu’ancienne et récemment adoptée par Sony et Microsoft avec la PS4 Pro et la Xbox X, l’idée est de préférer un lissage technologique afin de se préserver d’un violent retour de marché (le précédent Wii/WiiU). Ainsi, les bénéfices et ventes deviendraient plus prévisibles avec des joueurs autrement plus captifs. Pour autant, Nintendo est-elle disposée à s’approprier cette stratégie dîtes de l’evergreen ?

La question s’impose au constructeur, veut croire un fin analyste travaillant pour Jefferies Group. « La pandémie a donné un an de plus à Nintendo pour définir sa stratégie à long terme avant que le marché ne commence à s’inquiéter du pic des bénéfices du cycle Switch ». Si le fabricant est jusqu’ici resté évasif sur ses intentions, des faisceaux d’indices polarisent la réflexion des analystes sur la réactualisation à courte fréquence de la Switch. C’est notamment l’opinion d’un gestionnaire de portefeuille d’actions travaillant pour Crossroads Capital. « Voilà une question à un million de dollars (…) la Switch, et j’en ai la conviction profonde, possède toutes les caractéristiques d’une plate-forme permanente ».

Son cycle de vie commercial a en effet été marqué par des innovations périphériques venant se greffer à la console même, avec la dernière en date Mario Kart Live. Toutes ces variations technologiques (VR, AR…) greffées à la Switch ont participé activement à son rajeunissement permanent aux yeux du public. Reste un regain de puissance salvateur (4K) que l’agence Bloomberg pour ne citer qu’elle imagine l’année prochaine…