VR SEMI-AUTONOME DE QUALITE !

Après avoir jeté un oeil à l'Oculus Quest qui a de grandes qualités dont le fait qu'il soit autonome, pas besoin de PC pour y jouer, j'ai finalement décidé de me prendre le modèle RIFT S qui lui doit être connecté à un PC. En effet ayant toujours un PC Gamer très performant, la VR passe très très bien et je voulais un caque de réalité virtuelle PC qui couplait les avantages du Playstation VR et ceux d'un HP VR1000 de la gamme Windows Mixed Reality.

Lien vers la vidéo : https://youtu.be/inR3HtrtJOQ

En effet je touve le Playstation VR hyper confortable et léger et du côté de l'HP VR 1000 j'adore sa précision dûe à ses 2 écrans de 1440px1440 ce qui fait tout de même au total un bon 2880x1440p. L'Oculus Rift S propose lui une résolution totale de 2560x1440p soit 1280x1440p par oeil et vu son poids paraissait très confortable. Du coup j'ai craqué et je voulais profiter du grand déballage, ainsi que des premières heures de jeu pour vous faire une vidéo vous montrant tout ça condensé en 11 minutes chrono. Avec à la fin de petits conseils pour vous faciliter l'installation et mon avis sur celui-ci comparé au PS VR et au HP VR1000 !

En grand fan de cette technologie je me suis énormément amusé à faire cette vidéo et partager avec vous ce moment que j'adore temps càd les premiers instants, la découverte de l'inconnu,... J'espère que cela vous plaira !

