À l’ère des consoles 16 bit, le Beat Them All est roi ! On avance, on frappe… et on répète à l’infini ! Simple et totalement addictif. Les Street Of Rage et autres Final Fight remportent un grand succès, et la formule se décline à toutes les sauces (Tortues Ninja, Batman... SAILOR MOON!?! O_o), jusqu'à l'écoeurement.

Avec l’arrivée des consoles 32 bit, le genre va tenter de se réinventer en 3D, mais sans parvenir à trouver la bonne formule. Linéaire et répétitif par nature, il ne correspond tout simplement plus aux attentes d’un public désormais friand de liberté et de grandes aventures.

Le Beat Them All tel qu’on le conçoit à l’époque (bien avant le renouveau incarné par Devil May Cry et PlatinumGames) aura tout de même droit à son chant du cygne, en 1997, avec le sympathique Fighting Force. S’il reste très classique (des rues, des truands, de la baston), la sauce prend et c’est l’un des rares bons jeux du genre sur Psone.

Pourquoi c'est fun?

Techniquement déjà, Fighting Force bénéficie du savoir-faire de Core Design, à qui l’on doit notamment Tomb Raider. Les environnements urbains sont vastes et détaillés. Supermarché, parking, métro et autres bases militaires sont autant de prétextes à tout démolir dans des décors totalement interactifs. Car ici, TOUT ou presque est destructible ! Le jeu encourage largement le vandalisme puisque les power-up sont cachés dans le meubles, distributeurs, véhicules... Le coffre d’une voiture du premier niveau renferme par exemple un bazooka. Pratique !

Autre bonne idée : On peut choisir ses niveaux grâce à plusieurs embranchements. La progression n’est donc pas tout à fait linéaire, et c’est agréable de ne pas se retaper exactement les mêmes niveaux quand on refait le jeu avec différentes personnes.

Pensé pour être joué à deux, Fighting Force offre de belles tranches de rigolade entre potes. Le friendly-fire bien vicieux autorise le vol d’objets et une coopération à géométrie très variable. On peut carrément tout laisser tomber pour improviser une baston entre joueurs. Perso j’aime beaucoup cet esprit ”bac à sable”, quand les mécaniques du jeu ne sont pas figées.

Potentiel de rejouabilité : 7/10

Avec 4 personnages aux styles de combats différents et de nombreux niveaux facultatifs, le jeu possède une bonne replay-value. On boucle vite l’aventure (4 heures sans se presser), mais c’est typiquement le défouloir fun et pas prise de tête qu’on ressort de temps en temps pour une partie à l’improviste.

Accueilli assez froidement par les critiques, Fighting Force trouvera malgré tout son public, et aura même droit à une suite, deux ans plus tard. Curieusement, celle-ci n’a plus rien à voir : C’est un clone de Tomb Raider avec le blondinet du premier épisode en guise de héros. Un choix étrange qui tuera la licence. Bien joué -_-