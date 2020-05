Les jeux Disney sur consoles 8 & 16 bit, c’était quelque chose ! Aladdin, Quackshot, Tic & Tac, Mickey Mania, Castle Of Illusion… Que des bombes vidéoludiques !!! Pendant la première moitié des 90’s, les licences Disney sont un gage de qualité et se taillent la part du (roi) lion sur le marché du jeu de plate-forme 2D.

Pourquoi c'est culte?

Le point de départ de la folie Disney, c’est Duck Tales (En VF : La Bande à Piscou) ! Développé par Capcom pour la Nes, puis porté un peu plus tard sur Game Boy, ce titre résume parfaitement la magie de la “formule Disney” : Des graphismes époustouflants et un gameplay inventif qui cadre bien avec le personnage. L’oncle Picsou est un aventurier assoiffé d’or? Envoyons-le chasser des trésors aux quatre coins du monde !

Si Duck Tales est rentré la légende, c’est aussi parce qu’il casse les codes du jeu de plate-forme classique et linéaire. Les 5 énormes niveaux qui constituent le jeu sont accessibles dès le début, via un écran de sélection. Libre au joueur de les parcourir dans n’importe quel ordre, du moment qu’il trouve les trésors qui s’y cachent.

Le level-design est assez labyrinthique et fait la part belle aux embranchements multiples. On sait ce qu’on cherche, mais jamais où le trouver ! Pour corser encore un peu l’affaire, certains passages ne s’ouvrent qu’avec des clés cachées dans d’autres niveaux. De quoi faire travailler les méninges!

3615 MYLIFE : Quand j’ai acheté le jeu, d’occasion et sans mode d’emploi, il m’a fallu des heures pour trouver comment attaquer. Picsou ne fait rien comme tout le monde... Au lieu de sauter bêtement sur les ennemis comme un célèbre plombier, notre canard utilise sa canne comme un pogo stick pour rebondir sur le sol, les obstacles et autres monstres. La manip n’est ABSOLUMENT PAS INTUITIVE, puisqu’il faut appuyer sur A (saut), puis maintenir bas + B. Allez donc deviner ça sans notice ! :D

Passé un temps d’adaptation, cette technique originale permet de se sortir de bien des situations épineuses, quitte se sentir presque trop fort. Il n’y a que quelques ennemis qui sont insensibles à la canne de Picsou, comme les plantes carnivores de l’Amazonie.

Duck Tales, c’est aussi une bande son qui dépote. Outre le plaisir de retrouver le génial générique de la série TV en version chiptune, on tient là quelques uns des meilleurs morceaux composés pour un jeu 8 bit. On sent que Capcom maîtrise son sujet, avec notamment le superbe thème du niveau lunaire qui ne dépareillerait pas dans un Megaman.

Potentiel de rejouabilité : 9/10

Tout aussi culte que la série TV dont il est tiré, Duck Tales est l’un des meilleurs jeux de plate-forme de la NES. Fun, joli, et laissant une grande liberté au joueur, c’est un classique qui ne vieillira jamais. On peut l’oublier dans un grenier, le ressortir 30 ans plus tard et y prendre le même pied qu’au premier jour (enfin en admettant que la cartouche fonctionne encore).

Pour finir, je vous propose de cliquer sur CE LIEN. Voilà, vous avez le générique en tête pour au moins une semaine. Ne me remerciez pas.