En 1993, ça fait déjà longtemps que la série Megaman tourne en rond sur Nes. Après 5 épisodes publiés au rythme d’un jeu par an, la formule est usée jusqu’à la corde. Heureusement, Capcom s'apprête à donner un sérieux coup de jeune à sa mascotte historique avec un jeu qui va s’imposer comme l’un des gros hits de la Super Nintendo.

Pourquoi c'est culte?

Mis en production en même temps qu'un 6ème épisode prévu pour la Nes (ahhh Capcom -_-), Megaman X est un gigantesque bond en avant, aussi bien technique que ludique, qui fait entrer la série dans l’ère 16 bit, et par la grande porte ! Conçu comme un reboot intégral, cet épisode fait table rase du background habituel de la série. Adieu donc Dr. Wily, Rush le chien robot et tout ce qui donnait aux jeux précédents ce côté naïf et cartoonesque. Le ton est ici bien plus adulte, avec un méchant bien badass et menaçant, un sidekick qui pète la classe (Zero !!!) et une direction artistique technoïde du plus bel effet.

Cette refonte en profondeur s’accompagne d’un bon gros dépoussiérage des mécaniques de jeu. Dans cet épisode, Megaman semble se jouer de la gravité : Le “Dash” permet de traverser l’écran à toute vitesse et d’effectuer des sauts improbables. Et quand il se heurte à un mur, notre petit robot bleu peut à présent s’accrocher et rebondir pour gagner de la hauteur.

La mobilité accrue de notre héros est astucieusement mise à profit dans les 8 niveaux que compte le jeu, tous truffés de secrets. On trouve toujours des réserves de vie, bien utiles pour les boss les plus coriaces, mais la vraie nouveauté, ce sont les pièces d’armure éparpillées dans des lieux improbables. Au nombre de 4 (jambes, buste, casque et canon), elles transforment progressivement Megaman en machine de destruction ultra-classe.

La progression est assez fidèle à la tradition Megaman : Après un niveau d’introduction complètement bidon, on se retrouve face à l'écran de sélection des stages. 8 niveaux, 8 boss, 8 armes à récupérer ! Sur ce point, Capcom n'a pas réinventé la poudre. C'est archi-classique, mais toujours très efficace. L'essence de Megaman se trouve dans cette montée en puissance, et rien n'est plus jouissif que de prendre l'ascendant sur un boss quand on a l'arme adéquate pour lui mettre une raclée.

Visuellement, Megaman X est à tomber. C'est bien simple : On tient là l'un des plus beaux jeux de la Super Nes ! Les niveaux sont magnifiques, colorés et truffés de détails. Et quand les énormes sprites se mettent en mouvement, c'est véritable dessin animé qui prend vie sous nos yeux.

Potentiel de rejouabilité : 8/10

Avec Megaman X, Capcom a réussi le tour de force de séduire bien au delà des fans de la licence. Cet épisode est devenu non seulement une référence du jeu d’action/plate-forme, mais aussi l’un des meilleurs jeux de la Super Nes. Depuis 2018, le jeu est disponible avec ses excellentes suites X2, X3 et X4 dans la compilation “Mega Man X Legacy Collection” sur PS4, Xbox One, Windows et Switch, pour un peu moins de 20¤ (Argh!!).