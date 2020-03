Sans crier gare, voilà que le cultissime Castlevania Symphony Of The Night débarque sur Android et iOS. Un portage mobile qui s’inscrit dans la loooooongue tradition de recyclage de Konami, qui décidément ne sait plus trop quoi faire de sa série culte. Depuis quelques années, on voit bien que le studio japonais tente de remettre Castlevania sur le devant de la scène avec la série Netflix et les compilations Requiem / Anniversary Collection, mais rien de concret ne semble se profiler concernant un épisode inédit.

À défaut de mieux, jetons donc un oeil sur ce Castlevania mobile. Première bonne surprise : le jeu ne coûte que 3,49¤. Un prix juste pour un classique intemporel qui traverse bien les époques. On est loin du racket organisé par Square Enix avec ses FF à 15¤. L’application pèse près de 600Mo, et tourne de façon fluide sur mon téléphone vieillissant (P8 Lite de 2017).

Tactile oblige, la prise en main est épouvantable. On ne va pas se mentir, il faut VRAIMENT être motivé pour se faire une jeu comme Symphony Of The Night sur un smartphone. Les boutons virtuels sont intelligemment placés et de bonne taille, mais rien n’y fait : les déplacements sont tellement imprécis que le moindre combat devient une épreuve de force à la Dark Souls. Un comble pour un jeu réputé facile.

Du côté des menus, c’est bien mieux. Tout a été refait pour tirer profit du tactile et faciliter la gestion de l’inventaire. Visuellement, ça jure un peu avec l’esthétique pixel art du jeu à proprement parler, mais on y gagne en ergonomie.

Pour le reste, c’est un portage assez classique basé sur la version PSP de 2007, purgée de tous ses bonus (Impossible d’incarner Maria Renard), et truffée de petits bugs graphiques. Cette version est donc loin d’être la meilleure, mais Konami semble s’en satisfaire puisqu'elle servait déjà de base au remaster paru sur PS4 il y a 2 ans.

Dans ces conditions, qu’est ce qui peut bien pousser quelqu’un à refaire Symphony Of The Night sur smartphone? Le prix est attractif, c’est sur. Et ça fait toujours quelque chose de retrouver un grand classique du jeu vidéo au creux de sa main. Reste que la maniabilité catastrophique nuit beaucoup à l’expérience de jeu. Un titre au gameplay millimétré comme Symphony Of The Night ne se joue qu’avec une bonne manette, et pas en bataillant contre une saloperie d’interface tactile.