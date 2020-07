Hommage gaulois aux péplums

Astérix s'est plusieurs fois retrouvé dans des planches rendant hommage aux plus grands péplums de l'histoire du cinéma.

On trouve la première référence à ce genre cinématographique dans "Astérix gladiateur". Astérix et Obélix se sont rendus à Rome afin de délivrer leur barde Assurancetourix. Pour ce faire, ils se font "embaucher" comme gladiateurs et participent même à une course de chars au cirque Maxime. Cette séquence de l’album fait clairement référence au film de William Wyler "Ben-Hur".





Après avoir vu au cinéma le film "Cléopâtre", René Goscinny et Albert Uderzo décident d’envoyer nos gaulois en Egypte.

La couverture de l’album qui est un énorme clin d’½il à l’affiche du film annonce tout ce qu’il a fallu employer pour faire l’album comme pour les grandes productions cinématographiques hollywoodiennes. Les 67 litres de bière m’ont toujours amusé.





Dans "Astérix chez les helvètes", la scène d’orgie au palais du gouverneur de Condate (Rennes) est la, presque, copie conforme du festin chez Trimalcon dans le film "Satyricon".





On trouve dans "La galère d’Obélix" un hommage au film de Stanley Kubrick "Spartacus". Hommage appuyé par le personnage de Spartakis où on reconnait l’acteur Kirk Douglas.





Pour finir, on peut aussi évoquer le dessin animé "Astérix et la surprise de César" (1985) repris en album. Outre les chars qui font, là encore, référence à Ben-Hur, Les Gaulois attachés en arrière-plan et livrés aux fauves font penser aux chrétiens martyrisés dans le film "Le signe de la croix "de Cecil B. DeMille.





Si vous avez d’autres références, c’est à vous …