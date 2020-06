Micro Kid’s Vs Télévisator 2

Micro Kid's est la première émission de télévision française consacrée uniquement (ou presque) aux jeux vidéo et diffusée du 11 septembre 1991 sur FR3 au 28 juin 1997 sur France 3.





Jean-Michel Blottière, personnage important du magazine Tilt (1982-1994) (dont il a été rédacteur en chef) et du magazine Consoles+ (1991-2012) la présente d’abord seul.





Il est rejoint par Delphine pour une présentation en duo.





L’émission traitait de l'actualité des jeux vidéo consoles et micros.





Entre les reportages, deux équipes d'ados s'affrontaient autour d'une partie de jeu vidéo ou autres épreuves.





Micro Kid’s était vraiment reconnue et en 1992 et 1993 fut organisée une "Nuit des Jeux Vidéo" qui était une sorte de cérémonie des Oscars des loisirs vidéo-ludiques.

En 1995, les présentateurs furent remplacés par un animateur virtuel en forme de joystick : Dr Clic. L’émission est rebaptisée "Micro Kid’s ! Multimédia". Elle perd de son intérêt pour beaucoup de fan et elle disparait en 1997.





Face à cette émission et à l’engouement pour les jeux vidéo, France 2 lance le 17 mars 1993 Télévisator 2, une émission animée par un grand amoureux de Nintendo, Cyril Drevet (fils de Patrice) alias "Crevette" dans la revue Player One.





Il est assisté par Céline Dubois remplacée par Charlotte Chaulet puis par Ness dont nous reparlerons.





Outre les jeux vidéo, il passe dans l’émission des dessins animés avec parfois un lien évident avec les jeux vidéo. C’est le cas, par exemple avec Super Mario Bros et le pitoyable The Legend of Zelda … On parle là, bien sûr, du dessin animé.





Cette émission a largement contribué à la célébrité d’un jeu de Sega à savoir un certain Virtua Racing.





Une compétition officielle a été organisée en Occident par Nintendo pour favoriser le lancement du jeu Star Fox. En France, Télévisator 2 a diffusé la finale avec un joli blouson en jeu.

Contrairement au "pionnier" Micro Kid’s, Télévisator 2 n’a pas duré dans le temps et a cessé en août 1994.





Ces deux émissions ont donc ouvert la voie à quantité d’autres émissions. Citons, par exemple, avec Bertrand Amar, "Des souris et des roms" et "Re-7" (émission quotidienne courte mais efficace). Pour extrapoler, c’est carrément la création de chaînes dédiées aux jeux vidéo qui ont été créées comme, par exemple, Game One. Ness, citée plus haut a participé à sa création.





Bonus vidéo :

Micro Kid's

Télévisator 2

