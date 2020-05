Du jeu d’arcade au jeu à la maison

Beaucoup des jeux sur lesquels nous jouons sur consoles voire ordinateurs ont connu des débuts dans les salles d’arcades. Voici un aperçu de quelques jeux passés de l’arcade à la maison via nos consoles ou PC. Bien sûr, cette "revue" n’est pas exhaustive et elle est même susceptible d’évoluer à travers vos commentaires.





Il est presque évident de commencer par Pong commercialisé à partir de novembre 1972. Suscitant un énorme intérêt, le jeu se retrouve inévitablement dans les foyers domestiques.





Développé par Taito et sorti en 1978 sur borne d'arcade. Space Invaders est un shoot 'em up fixe et un des jeux d'arcade les plus emblématiques de tous les temps et aussi l'un des plus stressants. Son adaptation a contribué au succès de l’Atari 2600.





Asteroids édité par Atari Inc. est sorti en 1979 sur borne d'arcade. Le jeu a connu un important succès aux États-Unis et au Japon. Il a, lui aussi, contribué au succès de l’Atari 2600.





Galaxian est un jeu vidéo de type shoot 'em up de Namco, sorti en 1979 sur borne d'arcade. Inspiré de Space Invader, Galaxian a connu un énorme succès auprès des joueurs et a été adapté sur de nombreux ordinateurs personnels et consoles





Sorti au Japon en 1980, Pac-Man est un jeu vidéo créé par Tōru Iwatani pour l’entreprise japonaise Namco. Tout le monde connait Pac-Man multi adapté sur différents supports.

Créé par Nintendo en 1981, Donkey Kong connu un grand succès dans les salles d’arcade. Porté sur plusieurs supports, sa version sur Colecovision était, pour l’époque, remarquable.





Centipede est un jeu vidéo développé par Atari Inc., sorti en 1981 sur borne d'arcade. Il a connu multiples adaptations.





Defender est un jeu vidéo développé par Williams Electronics, paru en 1981 sur borne d'arcade. C'est le shoot 'em up qui inaugure le scrolling horizontal. Ce jeu très populaire a été un de ces jeux qui ont fait le succès de l’Atari 2600.

Développé par Konami et sorti en 1981, Frogger est un jeu très addictif qui a connu multiples adaptations.





Joust est un jeu vidéo créé par la société américaine Williams Electronics, sorti en 1982 sur borne d'arcade. Sa première adaptation sur console s’est faite sur l’Atari 2600.

Pole Position est un jeu vidéo de course automobile développé par Namco et édité par Atari sorti en 1982 sur borne d'arcade. Son adaptation a fait les beaux jours de l’Atari 2600.





Dragon's Lair est un jeu qui a la particularité d’être sorti sur arcade sur Laserdisc en 1983. Il a été adapté, entre autres, sur Colecovision mais il fallait posséder l’extension "Adam".

Star Wars est un jeu développé et édité par Atari Inc. en 1983 sur borne d'arcade. Il a connu multiples adaptations.





1942 est un jeu vidéo développé par Capcom et édité par Williams qui est sorti en 1984 sur borne d'arcade.

Développé en 1985 par Atari sur borne d’arcade, Gauntlet est un jeu qui compte dans le monde vidéo ludique.

Ayant la particularité d'être jouable à quatre en simultané, il fut porté sur de nombreux supports familiaux.





Out Run est un classique de Sega sorti sur borne d’arcade en 1986. Il fut porté sur de nombreux supports.

Bubble Bobble développé par Taito est sorti en 1986 sur borne d’arcade puis porté sur de nombreux supports.

Rampage développé et édité par Bally Midway est sorti en 1986 sur borne d'arcade. Ce jeu jouable à trois en simultané propose d'incarner des monstres gigantesques tentant de survivre dans une ville contre l'armée. Il a été multi adapté.





Développé par la société japonaise SNK et commercialisé en 1986 sur borne d'arcade, Ikari Warriors est un jeu vidéo d'action de type run and gun. Deux mini Rambos se frayent un chemin à travers le territoire ennemi jusqu'au village d'Ikari. Cet autre "successeur" de Commando était un jeu assez ardu.





Sorti sur borne d’arcade en 1987, R Type est un shoot them up à défilement horizontal. Il a été porté sur de nombreux supports et chacun qui y a joué se souvent de la difficulté de ce jeu.

Sorti également sur borne d’arcade en 1987, After Burner vous permet de diriger un avion de chasse (un F 14).





Edité par Taito sur borne d’arcade en 1987, Opération Wolf est un jeu vidéo de tir au pistolet. Vous incarnez un soldat tentant de libérer des prisonniers de guerre d'un camp d'Amérique du Sud. C’est encore un jeu qui a été adapté sur multiples supports.

Je me souviens y avoir joué sur Commodore 64 et peu à l’aise à l’époque, je me suis souvent retrouvé dans les conditions de l’image ci-dessous après, en plus, avoir subi les interminables chargements sur K7 …





Double Dragon est un jeu vidéo de type beat them all développé par Technos, sorti sur borne d'arcade en 1987, et adapté sur divers consoles et ordinateurs de l'époque.





Golden Axe est un jeu vidéo d'action éveloppé et édité par Sega, sorti en 1989 sur borne d'arcade. Il a été multi adapté.





Édité par Capcom en mars 1990, Mercs est un jeu vidéo d'action et de tir en 2D à défilement ascendant. Porté sur de multiples supports. Mercs est la suite de Commando.





Sorti en 1991 sur système d'arcade CP System et développé et édité par Capcom, Street Fighter 2 est considéré par beaucoup comme le meilleur jeu de combat de tous les temps.

Ce jeu vidéo de combat a eu diverses adaptations, dont la plus célèbre est celle sur Super Nintendo.

Les jeux de cow-boys sont peu nombreux.

Sunset Riders développé et édité par Konami et sorti en 1991 sur borne d'arcade est de ceux-là. Il a été adapté sur Mega Drive en 1992 et sur Super Nintendo en 1993





Mortal Kombat est un jeu vidéo de combat sorti sur borne d’arcade en 1992. Ce jeu développé par Midway et publié par Acclaim fut, dès le début, très populaire mais jugé aussi assez violent par certaines institutions. Il a été multi adapté.





Sorti en 1993 (d’autres sources cite 1994) et édité par Sega, Daytona USA tient une place respectable dans le domaine des jeux de courses. Il a été multi-adapté dont bien sûr sur consoles Sega.





Virtua Fighter, édité par Sega, sort en 1993 sur borne d'arcade. Son adaptation participe, en 1994, au lancement de la nouvelle console de Sega : La Saturn.





Sega Rally Championship est un jeu vidéo de course édité par Sega sur borne d'arcade en 1995. Plus gros succès commercial de Sega en salle d'arcade, il a été porté sur Saturn.





Développé et édité par Namco, Tekken (premier du nom) est sorti sur borne d’arcade en 1994. Jeu idéal pour "Bruce Lee de la manette" (Marshall Law, un des personnages, est adepte du Jeet Kune Do) a été adapté sur plusieurs supports.





Metal Slug est un jeu vidéo de type run and gun développé par Nazca et édité par SNK en 1996 sur borne d’arcade.

Il a été adapté, entre autres, sur Neo Geo.





The Lost World: Jurassic Park est un jeu d’arcade de Sega sorti en 1997 basé sur le film du même nom. Il a été adapté, entre autres, sur la PlayStation de Sony et la Saturn de Sega.

Time Crisis II est un jeu vidéo de tir au pistolet (type rail shooter) été développé et édité par Namco porté sur PS2en 2001.





Finissons, pour l’instant, avec Crazy Taxi développé par Hitmaker, édité par Sega et sorti en 1999 sur borne d’arcade. Il a été adapté sur plusieurs consoles dont bien sûr la Dreamcast.





C’est tout pour le moment …

Idée d’article initiée par CETTE SOURCE.