Les joueurs Nintendo Switch 2 peuvent désormais découvrir un nouveau chapitre de l’histoire de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom grâce à son spin-off Les Chroniques du Sceau. Sorti en exclusivité sur la nouvelle console ce 6 novembre 2025, ce muso fait en effet la lumière sur les événements vécus par la princesse dans TOTK. La mythologie de la saga occupe en effet une place toute particulière au sein de la communauté, et certains épisodes continuent d’alimenter les discussions, même des décennies après leur sortie. Récemment, un joueur a mis en évidence une incohérence majeure concernant l’un des jeux les plus populaires de la saga : Zelda Ocarina of Time.

Une véritable incohérence dans Zelda Ocarina of Time ?

L’univers de Zelda est célèbre pour sa capacité à revisiter les mêmes personnages et lieux à travers des temporalités, sans pour autant toujours établir de lien direct entre chaque épisode. Si les personnages emblématiques comme Link et Zelda, ainsi que le royaume d’Hyrule, sont omniprésents, certains lieux n'apparaissent pas systématiquement. Cela a longtemps alimenté l’idée que les jeux de la saga étaient indépendants les uns des autres. Cependant, en 2011, Nintendo a officialisé une chronologie reliant tous les jeux majeurs de la saga entre eux. Selon cette timeline, The Wind Waker se situe après Ocarina of Time, dans un monde où le niveau des océans a considérablement monté, engloutissant les sites emblématiques d’Hyrule. Mais un joueur a récemment relevé une incohérence géographique assez frappante entre ces deux monuments de la saga.

L'Île du Dragon de Zelda Wind Waker, un lieu central dans le jeu, semble en effet correspondre au Domaine Zora d’Ocarina of Time. Pourtant, la géographie des deux endroits ne colle pas, d’où la surprise du joueur. Ce dernier a mis en évidence les similitudes entre l’Île du Dragon et le Mont du Péril de Zelda Ocarina of Time, un volcan notable pour ses éléments visuels caractéristiques, comme des nuages spéciaux et des fleurs-bombes. Or, selon le livre officiel Hyrule Historia, l’Île du Dragon serait censée correspondre au Domaine Zora. Une contradiction qui a déconcerté le fan, qui se demande pourquoi un volcan aurait pu émerger là où il y avait auparavant un lac. Comme le sort du Mont du Péril reste inexpliqué, il n’en fallait pas plus pour alimenter sa théorie.

Ce qu'en disaient déjà les développeurs

Dans les forums où le fan de Zelda a partagé sa découverte, certains joueurs ont tenté d’expliquer cette incohérence par des phénomènes géologiques réels, comme le déplacement des plaques tectoniques. Mais, comme l’a résumé avec humour un autre passionné : « Ne vous attendez pas à de la cohérence dans la position des lieux entre les jeux. Ce chemin mène à la folie. »

Il est d’ailleurs important de rappeler que Nintendo lui-même a précisé que la chronologie officielle ne doit pas être considérée comme une règle immuable. Les développeurs ont à plusieurs reprises souligné qu’ils se réservaient le droit de prendre des libertés créatives et qu’il fallait interpréter cette timeline avec souplesse. Face à cette flexibilité, mieux vaut ne pas prendre trop au sérieux la position géographique des lieux dans Zelda. Même si 27 ans plus tard un livre officiel sur Zelda Ocarina of Time semble laisser planer un semblant de mystère.

