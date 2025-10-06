Parfois, certaines histoires liées à YouTube et aux lois locales de certains pays paraissent totalement folles. C’est justement le cas ici, avec cette affaire en Italie.

L’univers du rétro-gaming traverse une zone de turbulences inattendue. En Italie, le créateur de contenu Once Were Nerd, spécialisé dans l’émulation et les consoles portables, fait face à une procédure judiciaire qui pourrait avoir de lourdes conséquences. Ses vidéos de tests de machines comme celles d’ANBERNIC sont désormais dans le viseur des autorités, au point que son matériel a été saisi et que son avenir en tant que créateur YouTube est incertain.

Une descente des autorités et des saisies massives pour ce Youtuber

L’affaire a commencé le 15 avril dernier, lorsque la Guardia di Finanza, l’organisme italien en charge du contrôle fiscal et douanier, a débarqué au domicile et au bureau du Youtuber avec un mandat de perquisition. Les agents ont saisi plus d’une trentaine de consoles issues de marques connues dans la scène de l’émulation, dont ANBERNIC, Powkiddy et TrimUI. Son téléphone a également été confisqué, avant d’être restitué deux mois plus tard.

Selon les premiers éléments, l’enquête porte sur la promotion de contenus piratés protégés par copyright. Certains modèles testés dans ses vidéos seraient vendus avec des cartes microSD déjà remplies de ROMs de jeux, ce qui constituerait une infraction. Un jeu dangereux de la part du Youtuber.

Un cadre légal dépassé mais très strict

L’affaire de ce Youtuber s’appuie sur l’article 171 ter de la loi italienne sur le droit d’auteur, un texte qui date… de 1941. Celui-ci prévoit jusqu’à trois ans de prison et 15 000 € d’amende en cas de reproduction ou de diffusion de contenus protégés sans autorisation. Même si la législation a été adaptée au fil du temps, elle reste particulièrement sévère et donne à l’État la possibilité de fermer une chaîne YouTube avant même qu’un jugement n’ait été rendu.

Cette perspective inquiète fortement la communauté. Contrairement aux habituelles réclamations de copyright sur YouTube, qui se traduisent par des suppressions de vidéos ou des avertissements, il n’existe ici aucun recours équivalent pour protéger un créateur/Youtuber avant la fin d’une enquête.

De son côté, le Youtuber Once Were Nerd se défend en expliquant n’avoir jamais proposé de contenus sponsorisés ni inséré de liens affiliés vers ces consoles. Il revendique une approche indépendante. Et et affirme avoir fourni aux enquêteurs toutes ses conversations avec les fabricants, convaincu de n’avoir rien à se reprocher.

Source : Once Were Nerd