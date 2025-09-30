YouTube est de plus en plus surprenant en matière de publicité, et pas dans le bon sens du terme. Imaginez-vous ne pas pouvoir passer une réclame... pendant 1 heure entière !?

Depuis un moment déjà, les témoignages et captures d'écran envahissent les réseaux sociaux. Des utilisateurs YouTube jurent avoir été confrontés à des publicités interminables, d'une heure, voire plus ! Mais, le comble, ce n'est pas tant la durée de ces spots que le fait de ne pas pouvoir les passer pour regarder sa vidéo comme prévu. Les internautes se sont donc empressés de faire part de leur frustration, émettant tout un tas de théories sur cette longueur aussi inattendue qu'inacceptable.

Quand la pub est plus longue que votre vidéo YouTube

YouTube est devenu une plateforme du quotidien pour beaucoup d'internaute. Que ce soit sur l'ordinateur, son smartphone ou sa télévision, de plus en plus de personnes s'y rendent chaque jour pour consulter du contenu de toutes sortes. Tutos, démonstrations sportives, gaming, conseils beauté et lifestyle, humour et même des films... il y en a pour tous les goûts ! Cependant, le plaisir tend à s'amoindrir dernièrement pour une raison : la publicité.

Des internautes rapportent de plus en plus souvent, screens à l'appui, avoir subi des pubs interminables sur YouTube. Les spots qui dureraient plusieurs dizaines de minutes, voire une heure, semblent se multiplier. Certains avancent même être tombés sur des réclames de plus de deux heures. Or, dans chacun de ces cas, les témoignages expliquent qu'ils ne pouvaient pas passer la pub. Une situation inadmissible pour beaucoup, qui ne peut qu'engendrer de la frustration.

© Lin1ex sur Reddit.

Pourtant, YouTube affirme bien qu'aucune publicité ne dépasse les 15 secondes sur mobile et 60 secondes sur la télévision. Vous devriez donc pouvoir passer les séquences publicitaires passé ce délai sur l'application. Dès lors, si ces expériences sont véridiques, ce ne serait pas volontaire de la part de la firme de Google. Mais une explication aurait bien été trouvée et elle viendrait d'outils que beaucoup utilisent pour un plus grand confort de navigation sur internet : les bloqueurs de pub.

Comme bien d'autres sites, YouTube détecterait ces plugins qui auraient tendance à rendre inutilisable le bouton « passer l'annonce » sur ses vidéos. Voilà qui provoquerait une durée exponentielle des publicités sur la plateforme. Mais n'est-ce qu'un simple bug ? La plateforme durcit le ton contre ces adblockers qui se présentent comme un véritable parasite pour l'une de ses sources de revenus. Alors, aurait-elle volontairement créé un conflit avec ces outils ? Voudrait-elle inciter à passer à son abonnement Premium pour éviter les pubs ? La lumière doit encore être faite.